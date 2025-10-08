Roditelji prisiljavali djevojčicu da nakon škole bude u podrumu: Policija dobila anonimnu dojavu

Njemačka policija istražuje roditelje zbog zanemarivanja djeteta nakon što je 11-godišnja djevojčica pronađena u podrumu gdje je redovito morala biti dok su oni bili na poslu. Djevojčicu su na temelju anonimne dojave pronašli u spremištu za bicikle jedne zgrade u Vilsbiburgu, piše Fenix.

U dogovoru s centrom za socijalnu skrb dijete je u međuvremenu vraćeno roditeljima, priopćila je policija.

U četiri kvadrata

Prema izvješću policije, djevojčica je redovito morala čekati i do dva sata u prostoriji od četiri kvadratna metra dok se roditelji ne vrate s posla. Podrum je bio opremljen naslonjačem, stolom i grijalicom, ali nije imao pristup toaletu, pa je dijete moralo obavljati nuždu u vrtu.

Policajci su djevojčicu odveli u postaju i obavijestili centar za socijalnu skrb te roditelje.

Policajci su rekli da je otac bio ljut kad su ga obavijestili o intevenciji.

