BEZ WC-A /

Roditelji prisiljavali djevojčicu da nakon škole bude u podrumu: Policija dobila anonimnu dojavu

Roditelji prisiljavali djevojčicu da nakon škole bude u podrumu: Policija dobila anonimnu dojavu
×
Foto: Shutterstock

Podrum je bio opremljen naslonjačem, stolom i grijalicom, ali nije imao pristup toaletu, pa je dijete moralo obavljati nuždu u vrtu

8.10.2025.
21:40
Tajana Gvardiol
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Njemačka policija istražuje roditelje zbog zanemarivanja djeteta nakon što je 11-godišnja djevojčica pronađena u podrumu gdje je redovito morala biti dok su oni bili na poslu. Djevojčicu su na temelju anonimne dojave pronašli u spremištu za bicikle jedne zgrade u Vilsbiburgu, piše Fenix.

U dogovoru s centrom za socijalnu skrb dijete je u međuvremenu vraćeno roditeljima, priopćila je policija.

U četiri kvadrata

Prema izvješću policije, djevojčica je redovito morala čekati i do dva sata u prostoriji od četiri kvadratna metra dok se roditelji ne vrate s posla. Podrum je bio opremljen naslonjačem, stolom i grijalicom, ali nije imao pristup toaletu, pa je dijete moralo obavljati nuždu u vrtu.

Policajci su djevojčicu odveli u postaju i obavijestili centar za socijalnu skrb te roditelje.

Policajci su rekli da je otac bio ljut kad su ga obavijestili o intevenciji. 

POGLEDAJTE VIDEO: Policija istražuje mjesto stravičnog napada mačetom u Njemačkoj

NjemačkaPolicijaDijeteZanemarivanje
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BEZ WC-A /
Roditelji prisiljavali djevojčicu da nakon škole bude u podrumu: Policija dobila anonimnu dojavu