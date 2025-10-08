Gradonačelnicu pronašli krvavu s 13 rana: 'Znam tko me je napao'

Iris Stalzer (57), njemačka političarka i buduća gradonačelnica Herdeckea, još se uvijek nalazi u kritičnom stanju nakon što je u utorak brutalno napadnuta nožem u svojem domu.

Glasnogovornik policije otkrio je da ne postoje dokazi da je zločin politički motiviran, već vjeruju da povezan s obitelji. Istraga javnog tužitelja usredotočena je na njenog posvojenog sina tinejdžera, koji je u prošlosti imao probleme s mentalnim zdravljem, piše Fenix.

Zna tko je napadač

Mediji također podsjećaju da je policija u njenom domu postupala i tijekom ovog ljeta, nakon što je izbio incident između Stalzer i njene posvojene kćeri tinejdžerice, koja je tada navodno koristila nož.

"Djeca žrtve trenutačno su s policijom i dodatno ćemo ih ispitati kako bi se slučaj razjasnio", istaknuo je glasnogovornik utorak, a doznaje se da su djeca i u srijedu ujutro bila s policijom.

Njemački mediji izvijestili su da je 57-godišnjakinja zadobila 13 ubodnih rana u gornjem predjelu tijela. Bild je napisao da su je spasioci pronašli kako krvari u fotelji, iako ta informacija nije službeno potvrđena. Piše se i da je kasno navečer u bolnici bila budna i izjavila da zna tko je počinio zločin, ali nije htjela istražiteljima davati nikakve informacije.

Tko je Stalzer?

Podsjetimo, Stalzer, članica gradskog vijeća Herdeckea koja radi i kao odvjetnica, na lokalnim izborima prije desetak dana uz pomoć Zelene stranke pobijedila je kandidata Kršćansko-demokratske unije (CDU). Osvojila je 52,2 posto glasova.

Tijekom kampanje isticala je da su joj prioriteti obitelj, pristupačno stanovanje, sigurnost i povećano građansko sudjelovanje.

Surovi napad osudili su brojni političari, među njima i njemački kancelar Friedrich Merz. "Bojimo se za život novoizabrane gradonačelnice Iris Stalzer i nadamo se potpunom oporavku", napisao je Merz na društvenoj mreži X.

