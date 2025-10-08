Obrat u slučaju pokušaja ubojstva gradonačelnice: Privedena njezina djeca

Gradonačelnica njemačkog Herdeckea Iris Stalzer (57) bori se za život nakon što je brutalno napadnuta nožem ispred svoje kuće u utorak.

Istražitelji vjeruju da je u cijeli slučaj umiješana obitelj gradonačelnice te smatraju malo vjerojatnim da se radi o politički motiviranom napadu, piše Welt.

Uhićena djeca

Nakon brutalnog napada, njezina su djeca u dobi od 15 i 17 godina pozvala policiju. Policija je dvoje posvojene djece privela radi ispitivanja i osiguranja dokaza. Prema dostupnim informacijama, sin je prvo tvrdio da ju je napala skupina muškaraca.

Policija još uvijek provodi istragu, a do sada još nisu pronađeni dokazi koji bi upućivali na navodne napadače.

Prema policijskim izvorima, ovog ljeta već je bio incident unutar obitelji u kojem je posvojena kći navodno napala majku nožem. Sada se istražuje veza između ta dva događaja.

Susjedi napadnute gradonačelnice navodno su čuli svađu iz kuće netom prije incidenta, a iz policije odbijaju odgovoriti jesu li djeca privedena kao svjedoci ili osumnjičenici.

Bori se za život

Stalzer je na mjestu događaja primila prvu pomoć, a zatim je helikopterom prevezena u bolnicu gdje joj se liječnici bore za život zbog čega još uvijek nije ispitana.

Prije desetak dana Stalzer je kao političarka SPD-a izabrana za gradonačelnicu grada s 22.500 stanovnika u regiji Ruhr.

Prema njezinoj službenoj stranici, ona je 57-godišnja pravnica specijalizirana za radno pravo, majka dvoje tinejdžera i dugogodišnja političarka.

