Dramatična snimka napada na predsjednikov auto, letjeli meci i kamenje: 'Pokušaj ubojstva'

Automobil ekvadorskog predsjednika Daniela Noboe okružilo je oko 500 ljudi dok je dolazio na događaj u pokrajini Canar, na automobil su bacali kamenje, a pronađeni su i tragovi oštećenja od metaka, izjavila je u utorak ministrica okoliša i energetike Ines Manzano.

Foto: Handout/afp/profimedia

Predsjednik nije ozlijeđen, a pet osoba je uhićeno, dodala je ministrica Manzano koja je službeno podnijela prijavu zbog atentata na predsjednika Nobou.

Foto: Handout/afp/profimedia

"Pucanje na predsjednikov automobil, bacanje kamenja, uništavanje državne imovine – to je jednostavno kriminalno. To nećemo dopustiti", rekla je Manzano.

Objavljen video

Video iz automobila, koji je objavio Ured predsjednika, prikazuje ljude uz cestu koji bacaju kamenje i napuknuto staklo na prozoru automobila.

Konfederacija autohtonih naroda Ekvadora (CONAIE) objavila je da su policija i vojska napale ljude koji su se okupili povodom dolaska predsjednika te da je među njima bilo i starijih žena. "Najmanje nas je pet proizvoljno uhićeno", stoji u njihovoj objavi na platformi X.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Atacan a balazos caravana del presidente de #Ecuador, Daniel Noboa, cuando viajaba por el sur del país.



El mandatario ecuatoriano resultó ileso tras la agresión armada.



En redes sociales, @Presidencia_Ec informó que el ataque ocurrió en Cañar, cuando Noboa se… pic.twitter.com/qWigx485Or — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) October 7, 2025

CONAIE je prije 16 dana pokrenuo štrajk, organizirajući marševe i blokade cesta u znak prosvjeda protiv vladine odluke o ukidanju subvencija za dizelsko gorivo.

POGLEDAJTE VIDEO: Dronovi iznad Europe su dio paklenog plana? 'Cilj ovog hibridnog napada je potpuno jasan'