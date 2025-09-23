Brutalni obračun u zatvoru: Namamili čuvare u zamku pa napravili masakr

Zatvorski čuvar i 13 zatvorenika ubijeni su u ponedjeljak u brutalnom obračunu u zloglasnom ekvadorskom zatvoru Machala.

Vjeruje se da su za masakr krivi pripadnici kriminalne bande Los Lobos Box. Prvotna izvješća navode da su dozvali čuvare u krilo zatvora, a potom ih namamili u klopku. Jednog su ubili, a druge uzeli za taoce.

Potom su upali u drugo krilo zatvora u kojem su se nalazili članovi suparničke bande. Napali su ih i neke od njih ubili. Zatim su eksplozivom, za kojeg se ne zna kako su ga uopće unijeli u zatvor, raznijeli zid i pobjegli kroz rupu. Ljudi koji žive u blizini navode da su rano ujutro čuli pucnjeve i eksplozije.

Vojska na terenu

Načelnik policije William Calle nije mogao sa sigurnošću reći koliko je zatvorenika pobjeglo, no dodao je da su vlasti uspjele uhititi njih 13. Na teren je pojurilo 200 policajaca i vojnika koji su uspjeli preuzeti kontrolu nad zatvorom.

Podsjetimo, smrtonosni sukobi i neredi nisu neuobičajeni u Ekvadoru, a bande često ciljaju članove suparničkih skupina.

