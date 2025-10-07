HOROR U NJEMAČKOJ /

Gradonačelnica izbodena u stanu: Sin ju je pronašao, otkriveno što mu je rekla

Gradonačelnica izbodena u stanu: Sin ju je pronašao, otkriveno što mu je rekla
Foto: Profimedia

Iris Stalzer izabrana je za gradonačelnicu grada u Rurskoj oblasti 28. rujna ove godine

7.10.2025.
16:01
Tajana Gvardiol
Profimedia
Gradonačelnica njemačkog Herdeckea Iris Stalzer (57) u životnoj je opasnosti nakon napada nožem. Njezino stanje je kritično, piše Fenix.

Prema informacijama koje je objavio BILD, novoizabranu gradonačelnicu u utorak je teško ozlijeđenu pronašao njezin sin u stanu. Navodno je zadobila više uboda nožem u trbuh i leđa. Rekla mu je da ju je na ulici napala skupina muškaraca. 

Bore se za njezin život

Liječnici se trenutno bore za život političarke iz redova SPD-a.

Policija intenzivno traga za napadačima. Nije poznato ima li napad političku pozadinu. 

Iris Stalzer izabrana je za gradonačelnicu grada u Rurskoj oblasti 28. rujna ove godine.

