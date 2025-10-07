Gradonačelnica izbodena u stanu: Sin ju je pronašao, otkriveno što mu je rekla

Gradonačelnica njemačkog Herdeckea Iris Stalzer (57) u životnoj je opasnosti nakon napada nožem. Njezino stanje je kritično, piše Fenix.

Prema informacijama koje je objavio BILD, novoizabranu gradonačelnicu u utorak je teško ozlijeđenu pronašao njezin sin u stanu. Navodno je zadobila više uboda nožem u trbuh i leđa. Rekla mu je da ju je na ulici napala skupina muškaraca.

Bore se za njezin život

Liječnici se trenutno bore za život političarke iz redova SPD-a.

Policija intenzivno traga za napadačima. Nije poznato ima li napad političku pozadinu.

Iris Stalzer izabrana je za gradonačelnicu grada u Rurskoj oblasti 28. rujna ove godine.

