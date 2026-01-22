Bizarna proslava godišnjice Trumpova mandata: Kad vidite kako izgleda torta, sve će vam biti jasno

Republikanci su organizirali svečanu večeru u Kennedy Centru u Washingtonu povodom prve godišnjice drugog mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa. Večeru su organizirali Republikanci za nacionalnu obnovu, krajnje desničarska skupina koja se zalaže za Trumpov treći mandat.

Društvenim mrežama kruži video na kojem američka kongresnica Anna Paulina Luna iz Floride zajedno s kongresmenom Andyjem Oglesom iz Tennesseeja i krajnje desničarskim rumunjskim zastupnikom Georgeom Simionom reže tortu u obliku Grenlanda ukrašenu američkom zastavom, piše 24.ur.com.

U.S. Members of Congress, Ana Paulina Luna, standing alongside the leader of Romania’s far-right, openly pro-Russian AUR party, casually cutting up a cake shaped like Greenland. pic.twitter.com/wUFHQAxOKl — Saint Javelin (@saintjavelin) January 21, 2026

'Ovo će biti međunarodni incident'

Dok su se okupljali oko torte netko je prokomentirao: "Ovo će biti međunarodni incident."

Na večeri je navodno bio i bivši republikanski kongresmen iz Floride Michael Waltz, koji je sada američki veleposlanik pri Ujedinjenim narodima.

Dok je Ogles uzeo nož, Jørgen Boassen, dansko-grenlandski i Trumpov pristaša, nakratko se pojavio u kadru i rekao: "Treba mi Južni Grenland. Ja sam iz Južnog Grenlanda." U tom trenutku republikanski kongresmen Abraham Hamadeh uzima nož i govori: "Jug je lakše osvojiti."

'Moramo se riješiti Macrona'

"Moramo se riješiti Macrona", rekao je na kraju videa rumunjski političar Simion, misleći na francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, koji se glasno protivi Trumpovim planovima za preuzimanje Grenlanda.

Simiona se suočava s optužbama za veze s ruskim interesima ili korištenje mreža bliskih Kremlju. Rumunjski političar poriče povezanost s Rusijom, a optužbe naziva politički motiviranim.

Kasnije je kongresnica Luna objavila fotografiju torte na X-u i označila danskog premijera. Iako večera nije bila službeni državni događaj, navodna prisutnost američkog veleposlanika pri Ujedinjenim narodima pojačala je kritike javnosti.

Večera je organizirana samo nekoliko sati prije Trumpovog dolaska u švicarski Davos, gdje je, izgleda, ublažio svoj stav o preuzimanju Grenlanda. U svom obraćanju svjetskim čelnicima rekao je da otok neće anketirati vojnom silom i pozvao na "hitne pregovore" o kupnji Grenlanda i ako i Danska i Grenland inzistiraju da otok nije na prodaju.

Prema anketama većina Amerikanaca i gotovo nitko od stanovnika Grenlanda ne podržava Trumpovu želju za aneksijom arktičkog otoka.

POGLEDAJTE VIDEO: Od Macronovih naočala do hvalospjeva Putinu i Xiju: Trump opet bez dlake na jeziku