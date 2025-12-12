Oglasila se platforma zahvaćena novom australskom zabranom: 'Krše slobodu govora'

Platforma Reddit je u petak pokrenula pravni postupak protiv australske zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina.

Podsjetimo, u srijedu je stupio na snagu zakon prema kojem osobama mlađim od 16 godina više nije dopušteno imati vlastite račune na 10 glavnih društvenih mreža, uključujući Reddit, Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook i YouTube.

U podnesku australskom Visokom sudu, Reddit tvrdi da zabrana krši slobodu političkog govora i predstavlja rizik za privatnost.

Zaštita mladih

U objavi na platformi, Reddit je rekao da ozbiljno shvaća sigurnost mladih na internetu i da sudski postupak nije pokušaj izbjegavanja poštivanja zakona.

"Uz to, vjerujemo da postoje učinkovitiji načini da australska vlada postigne naš zajednički cilj zaštite mladih", napisao je Reddit.

Novi zakon ima "nesretan učinak prisiljavanja nametljivih i potencijalno nesigurnih procesa provjere odraslih i maloljetnika", rekla je tvrtka.

Izolacija

To bi izoliralo tinejdžere od mogućnosti sudjelovanja u iskustvima zajednice primjerenim dobi i stvorilo "nelogičnu zbrku oko toga koje su platforme uključene, a koje ne", dodao je Reddit.

"Za razliku od drugih platformi obuhvaćenih zakonom, velika većina korisnika Reddita su odrasli, ne plasiramo na tržište niti ciljamo oglašavanjem djecu mlađu od 18 godina i imali smo dobnu ocjenu '17+' u Apple App Storeu prije zakona", rekla je tvrtka.

Nadodaju da je zakon pogrešno primijenjen na Reddit.

"Profit ispred sigurnosti"

Reddit je rekao da su postojale ciljanije "mjere očuvanja privatnosti" za zaštitu mladih ljudi na internetu bez pribjegavanja općenitim zabranama.

Australski ministar zdravstva Mark Butler optužio je Reddit da stavlja profit ispred sigurnosti.

"Kroz našu povijest, kada su naše vlade poduzimale snažne mjere kako bi zaštitile građane od visoko ovisnih, visoko štetnih proizvoda, obično su ih na sudovima osporavale tvrtke koje od njih najviše profitiraju", rekao je.

