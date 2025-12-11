Stručnjak otkrio hoće li australska zabrana pogoditi i hrvatske tinejdžere: 'Primjenjivo je, ali...'

Mladi Australci na odvikavanju su od društvenih mreža. Jedan klik zakona – i milijuni profila su nestali. Neke od globalno najpopularnijih društvenih mreža morale su zatvoriti svoja vrata mlađima od 16 godina, a svaki propust mogle bi platiti milijunima dolara.

Hrvatska nema vlastitu regulativu kada je riječ o dobnoj granici za korištenje društvenih mreža. Uglavnom se vodila europskim smjernicama, a nedavno je u Europskom parlamentu raspravljano o prijedlogu da dobna granica bude 16 godina, odnosno 13 uz dozvolu roditelja. O tome će se i dalje raspravljati, a moguće je da bi to mogao biti smjer kojim će i Hrvatska krenuti.

Djeca su često izložena štetnim sadržajima na internetu. Sve se može spriječiti prevencijom i edukacijom mladih o opasnostima koje se nalaze na društvenim mrežama. Tako je nedavno krenuo i akt o digitalnim uslugama koji obvezuje pružatelje usluga da zapravo sami uklanjaju sav sadržaj koji je neprimjeren.

Novinarka RTL-a Danas, Nikolina Matošević, istražila je može li se ovakva zabrana dogoditi i u Hrvatskoj. Razgovarala je s Tomislavom Ramljakom, voditeljem Centra za sigurniji internet, koji je objasnio što bi ovakva regulativa značila za našu zemlju.

Je li australski model primjenjiv u Hrvatskoj?

Voditelj Centra za sigurniji internet u Hrvatskoj ističe kako je australski model tehnički primjenjiv svugdje.

"Ipak treba prvo pričekati rezultate. Zabrane nikad nisu dale dugoročne rezultate, pogotovo zato što internet nije jednostavno “zatvoriti”. Već sada vidimo da tinejdžeri koriste različite aplikacije kako bi sakrili IP adresu i na taj način zaobišli zabranu", kazao je Tomislav Ramljak.

Na pitanje, kojem je prijedlogu Hrvatska bliže i što bi nas moglo dočekati u budućnosti, Ramljak smatra kako će se ići prema rješenju kroz digitalni novčanik i verifikaciju.

"Da roditelj potvrdi dob djeteta i time preuzme odgovornost za njegovo ponašanje na društvenim mrežama. No, svaka zabrana imat će manji učinak od edukacije, prevencije i kvalitetnog odnosa djeteta i roditelja. Najvažnije je učiti djecu sigurnom korištenju interneta od najranije dobi", kazao je.

'Mladi će uvijek naći načine'

U Australiji mladi već pronalaze načine kako zaobići zakon. Ramljak objašnjava kako pouzdano provjeriti dob korisnika.

"Moguće je, primjerice korištenjem kreditnih kartica ili osobne iskaznice. No, vjerujem da će mladi uvijek pronaći neki način da zaobiđu ograničenja. Često govorimo o lošim stranama interneta, ali on donosi i mnogo dobroga — povezivanje, podršku, brigu o mentalnom zdravlju. Trebamo iskoristiti tehnologiju za dobro, a istovremeno regulirati štetne sadržaje. Tu leži najveća odgovornost.

Istraživanja pokazuju da su mladi u Hrvatskoj pri vrhu Europe po digitalnoj pismenosti. S jedne strane to treba očuvati, a s druge zaštititi ih od brojnih opasnosti. Kako pronaći ravnotežu?

"Roditelji su ključni faktor. Edukacija treba početi u predškolskoj dobi, a roditelji i djeca trebaju zajedno istraživati digitalni svijet. Digitalni život djece i mladih danas je njihova svakodnevica, u kojoj provode nekoliko sati, i u tom okruženju moraju biti zaštićeni. Najvažniji su razvoj kritičkog razmišljanja, učenje sigurnog korištenja interneta te zdrav i kvalitetan odnos u stvarnom životu", zaključuje.