Strašan sudar auta i teretnog vozila: Poginula jedna osoba, prizor je užasan

U sudaru osobnog i teretnog vozila kod Trilja u petak ujutro jedna je osoba poginula, izvijestili su iz Policijske uprave splitsko- dalmatinske.

Foto: Dalmacija Danas

Teška prometna nesreća dogodila se oko 10 sati u mjestu Budimiri na području općine Trilj, a promet se na toj dionici ceste odvija otežano.

Foto: Sasa Tadinac/pixsell

Iz policije su pozvali vozače na dodatan oprez te naveli da je očevid u tijeku, nakon kojega će biti poznato više okolnosti nesreće.

"Došao sam malo kasnije, bio sam tu doma. Nisam vidio, ali sam čuo jaki udarac", ispričao je jedan mještanin.

