SIM kartel raširio pipke po Europi: Kako je Europol razmontirao mrežu laži i prevara?

Europske policijske agencije, uz podršku Europola, razbile su jednu od najvećih mreža takozvanih SIM farmi, ilegalnih sustava koji su omogućavali masovnu upotrebu SIM kartica za prikrivanje identiteta i izvođenje raznovrsnih cyber prevara na internetu i društvenim mrežama.

U međunarodnoj operaciji pod nazivom "SIMCartel", uhićeno je sedam osoba u nekoliko europskih zemalja, među kojima su Latvija, Estonija i Austrija. Tijekom istrage zaplijenjena su i računala, serveri, luksuzna vozila, kriptovalute, kao i stotine tisuća SIM kartica koje su služile kao osnova ove cyber - kriminalne infrastrukture. Prema podacima Europola, mreža je omogućavala kreiranje više od 49 milijuna lažnih online računa i bila povezana s najmanje 3200 slučajeva online prevara u Europi, pri čemu su financijski gubici procijenjeni na oko pet milijuna eura.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kako se varalo SIM karticama?

Ova SIM farma funkcionirala je kao sofisticirana platforma tipa "Crime as a Service (CaaS)", "kriminal kao usluga". Članovi kriminalne grupe nisu direktno izvodili prevare, već su prodavali pristup svojim računalnim resursima drugim kriminalcima. Putem uređaja poznatih kao "SIM box" mogli su kontrolirati tisuće telefonskih brojeva registriranih na treća lica i iznajmljivati ih putem različitih web stranica koje su kreirali. Korisnici su dobivali i lažne telefonske brojeve za aktivaciju naloga, slanje poruka i pozive, čime su prikrivali stvarni identitet. Ova infrastruktura korištena je u različitim oblicima cyber-kriminala, od phishinga, do prevara s lažnim bankarskim sajtovima, do iznuda i prevara na društvenim mrežama.

Operacija "SIMCartel" pokazala je koliko su ovakvi sustavi opasni i rasprostranjeni - tijekom pretresa na 26 lokacija širom Europe, otkriveno je da su SIM kartice dolazile iz čak 80 različitih zemalja, što ukazuje na globalnu prirodu mreže i njenu sposobnost da zaobiđe nacionalne regulative. Svaka od tih kartica mogla je poslužiti kao novi lažni identitet u digitalnom prostoru što dodatno otežava rad međunarodnim sigurnosnim službama. Europol je istakao da su kriminalci koristili i napredne metode za sakrivanje identiteta, uključujući VPN mreže, proxy servere i šifrirane kanale komunikacije, čime su smanjivali tragove između krajnjih korisnika i same infrastrukture.

Koordirana suradnja

Značaj ove akcije ne leži samo u uhićenjima, već i u njenoj simbolici - pokazuje da je moguće razbiti složene transnacionalne kriminalne mreže uz koordiniranu suradnju država i agencija. SIM farme su dugo bile "siva zona" interneta, pružajući anonimnost onima koji zloupotrebljavaju digitalne servise. Slučaj "SIMCartel" je i upozorenje da se granice između tradicionalnog i cyber-kriminala brišu, jer infrastruktura poput ove postaje osnova za čitav ekosustav prevara.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da uništenje jedne mreže ne znači kraj problema. S obzirom na relativno niske troškove i lako dostupne tehnologije, slične operacije mogu se brzo obnoviti pod drugim domenama i s novim resursima. Rješenje se prema stručnjacima nalazi u strožoj regulaciji prodaje i aktivacije SIM kartica, boljoj međunarodnoj razmjeni informacija te uvođenju sustava za detekciju sumnjivog SMS i pozivnog prometa kod mobilnih operatera. Dok se istraga nastavlja, slučaj "SIMCartel" ostaje jedno od najvažnijih otkrića u borbi protiv globalnog cyber-kriminala, ukazujući na potrebu za novim sigurnosnim modelima u digitalnom dobu.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se događa sa zagrebačkim taksistima? Iz policije se izjasnili o slučaju prevarene turistkinje