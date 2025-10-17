USKOK proširio istragu na još 12 osoba: Muljažom s ilegalnim TV sadržajima zaradili milijune

Uskok je proširio istragu protiv 12 osumnjičenih koje terete da su sudjelovali u zločinačkom udruženju koje je, omogućavanjem ilegalnog pristupa televizijskim i filmskim sadržajima, pribavilo imovinsku korist od gotovo šest milijuna eura.

Riječ je o nastavku slučaja u kojem je već ranije pokrenuta istraga protiv 14 osoba, a sada su obuhvaćeni i osumnjičenici rođeni između 1957. i 1985. godine.

Prema sumnjama tužiteljstva, od siječnja 2020. do studenoga 2024. djelovali su u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, organizirano omogućavajući gledanje digitalnih televizijskih prijenosa i pohranjenih filmskih sadržaja bez odobrenja nositelja autorskih prava.

Zaradili gotovo šest milijuna eura

Korisnicima su te sadržaje nudili uz mjesečne naknade od 10 do 15 eura ili godišnje od 80 do 200 eura. Osumnjičeni su, prema dogovoru, nabavljali prijemnike, instalirali mrežne aplikacije, održavali poslužitelje, naplaćivali naknade i administrirali virtualnu videoteku.

Jedan od okrivljenika je, navodi Uskok, zakupio mrežni prostor stranih tvrtki na koji je usmjeravao televizijske prijenose i pohranjivao filmove, dok su drugi korisnicima omogućavali pristup tim sadržajima putem kontrolnog panela.

Od naplaćenih naknada dio novca su zadržavali za sebe, a ostatak prosljeđivali organizatorima.

Procjenjuje se da su, na opisani način, pribavili najmanje 5.98 milijuna eura nezakonite koristi, čime su oštetili nositelje autorskih i srodnih prava za oko 1,9 milijuna eura.

Nakon ispitivanja osumnjičenika, Uskok nije predložio određivanje istražnog zatvora jer za to, kako navode, nije bilo osnove.

