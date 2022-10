230. je dan rata u Ukrajini

Rusija zaprijetila Zapadu

Upaljene sirene za zračnu uzbunu diljem Ukrajine

Masovna evakuacija iz Hersona

Biden Ukrajini obećao napredne sustave protuzračne obrane

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Bjelorusija i Rusija neće napasti sa sjevera

12.45 - Institut za proučavanje rata objavio je novu analizu i kartu sukoba u Ukrajini, prema kojoj je malo vjerojatno da će ruske i bjeloruske snage napasti Ukrajinu sa sjevera unatoč najavi bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka da su se Bjelorusija i Rusija složile razmjestiti Regionalnu skupinu snaga Unije, stratešku formaciju ruskih i bjeloruskih jedinica čiji je zadatak obrana država. Lukašenko je izjavio da su se on i ruski predsjednik Vladimir Putin 7. listopada dogovorili o neodređenom "razmještanju" rusko-bjeloruskog RGV-a u "vezi s eskalacijom na zapadnim granicama Unije", ali nisu jasno definirali parametre raspoređivanja. Lukašenko je izjavio da će više od tisuću ruskog osoblja biti raspoređeno u Bjelorusiju i da se rusko-bjeloruska grupa počela formirati 8. listopada. Ruska komponenta bilo kojih RGV formacija u Bjelorusiji vjerojatno će se sastojati od mobiliziranih ljudi niske spremnosti ili ročnika koji vjerojatno neće predstavljati značajnu konvencionalnu vojnu prijetnju Ukrajini.

Umjesto toga Kremlj bi mogao pokušati upotrijebiti dodatne ruske snage u Bjelorusiji kako bi fiksirao ukrajinske snage u blizini Kijeva i spriječio njihovo preraspoređivanje na drugim lokacijama za protuofenzivu. Rusija nema sposobnost brzo formirati kopnene udarne snage od nule ili od postojećih jedinica u Bjelorusiji. Ukrajinski Glavni stožer izvijestio je da nije uočio pokazatelje da ruske snage formiraju ofenzivne skupine u Bjelorusiji i izričito je naveo da nema prijetnje od napada s teritorija Bjelorusije.

UN: napadi na ključnu civilnu infrastrukturu su povreda međunarodnog prava

12.38 - Rusija je možda prekršila načela vođenja neprijateljstava prema međunarodnom humanitarnom pravu smrtonosnim udarima na Ukrajinu u ponedjeljak, rekla je glasnogovornica Ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava (OHCHR). "Ozbiljno smo zabrinuti što se čini da su neki od napada bili usmjereni na ključnu civilnu infrastrukturu... što ukazuje da su tim napadima možda prekršena načela vođenja neprijateljstava prema međunarodnom humanitarnom pravu", rekla je Ravina Shamdasani na tiskovnoj konferenciji u utorak. "Pozivamo Rusku Federaciju da se suzdrži od daljnje eskalacije i da poduzme sve moguće mjere kako bi spriječila civilne žrtve i štetu nanesenu civilnoj infrastrukturi", dodala je.

UN osobito brinu civilni ciljevi kao i odabrano vrijeme za bombardiranje ciljeva u Ukrajini. "Izravno ciljanje civila i civilne infrastrukture - to jest onih koji nisu vojni ciljevi - je ratni zločin", rekla je Shamdasani. Prema izvješću Visokog povjereništva, najmanje 12 civila je ubijeno, a više od stotinu ozlijeđeno u raketnim napadima u ponedjeljak. Najnoviji ukrajinski bilans govori o 19 mrtvih i 105 ozlijeđenih u zemlji. "Ozbiljno smo zabrinuti što se čini da su neki od napada bili usmjereni na ključnu civilnu infrastrukturu. Brojni civilni objekti, uključujući desetke stambenih zgrada i vitalna civilna infrastruktura - uključujući najmanje 12 energetskih objekata - oštećeni su ili uništeni u osam regija, što ukazuje da su ovi udari možda prekršili načela vođenja sukoba prema međunarodnom humanitarnom pravu", rekla je Shamdasani. Oštećenja velikih elektrana i dalekovoda prije zime "izazivaju novu zabrinutost za zaštitu civila, a posebice utjecaj na ranjivo stanovništvo", dodala je.

Novi ruski napadi na Ukrajinu

12.36 - Rusija je u utorak ujutro lansirala rakete i borbene bespilotne letjelice iznad nekoliko ukrajinskih regija, nakon teškog bombardiranja dan prije u kojem je poginulo najmanje 19 ljudi. Vlasti u južnoj regiji Zaporižji izvijestile su o raketnim napadima, a u okolici Kijeva i zapadnoga grada Hmjeljnickija odjekivale su eksplozije. Ruski raketni napad na Lavov u utorak ostavio je dio zapadnog ukrajinskog grada bez struje, napisao je gradonačelnik Andrij Sadovji u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Reutersov svjedok izvijestio je o tri eksplozije u gradu malo poslije podneva po lokalnom vremenu. Grad je prethodno pretrpio nestanak struje i probleme s opskrbom vodom nakon ruskih raketnih napada u ponedjeljak.

U Kijevu je oglašena uzbuna za zračni napad, zbog čega su građani morali potražiti sigurnost u hitnim skloništima. Područja Dnipropetrovska, Vinice, Mikolajeva i Rivna također su bila pod vatrom. U regiji Vinici, jugozapadno od Kijeva, borbenim bespilotnim letjelicama napadnuta je termoelektrana. Žrtava nije bilo, priopćio je tiskovni ured elektrane. Ukrajinski mediji izvijestili su da je u utorak ujutro palo 20 raketa. Ruski vojni blogeri bliski Kremlju također su potvrdili novu baražnu raketnu vatru na Ukrajinu. U ponedjeljak su ukrajinske vlasti izbrojale više od 80 ruskih napada s kopna, mora i iz zraka. Mnoge je odvratila protuzračna obrana. Prema prvim informacijama, 19 ljudi je poginulo, a više od 100 je ranjeno širom zemlje.

Ponestaje li Rusiji projektila?

11.22 - Naveliko se šuška da bi Moskvi moglo ponestati projektila, unatoč tome što je u ponedjeljak u jednom danu lansirala 84 projektila na glavne ukrajinske gradove. Michael Clarke, sigurnosni i obrambeni analitičar, kaže da je to očito jer je Rusija "improvizirala" njihovu upotrebu u nekoliko različitih prilika, javlja Sky News.

"Vidjeli smo rakete kako udaraju u zgrade, a to su rakete s mora, to su protubrodske rakete koje nose bojevu glavu od pola tone protiv nosača zrakoplova", rekao je za Sky News. "Vidjeli smo rakete zemlja-zrak zamišljene kao protuzračne rakete koje se koriste protiv zemaljskih ciljeva. A Rusi nemaju toliko, čini se, Kalibra, krstarećih projektila za lansiranje s brodova – koje koriste i koje su koristili nekoliko jučer. "Ali, da imaju više, siguran sam da bi više koristili. Problem je što im izgleda ponestaje komponenti koje su im potrebne za te stvari jer su već dosta dugo pod sankcijama."

Analitičari tvrde da se Rusija sve više oslanja na inozemni uvoz oružja, ali ima relativno malo međunarodnih saveznika. Ukrajina je jučer rekla da su u napadima korištene bespilotne letjelice iranske proizvodnje. Profesor Clarke je dodao da je rat u Ukrajini "povratak industrijskog ratovanja u Europu. Tko god prevlada u ovoj borbi na kraju će odlučiti da se može mobilizirati u industrijskom kapacitetu", rekao je. "Za Rusiju je to njihov industrijski kapacitet, za Ukrajinu je naš".

Prijeti li Kijevu nova invazija s bjeloruske granice?

10.27 - Vladimir Putin i bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko dogovorili su formiranje zajedničkih trupa na ukrajinskoj granici što za sobom povlači strahove od nove kopnene invazije na Kijev. Lukašenko je na sastanku svog vijeća sigurnosti rekao da su se on i ruski predsjednik prošlog vikenda složili okupiti svoje trupe "zbog napetosti na zapadnoj granici" Bjelorusije.

Ova je najava došla istog dana kada je Rusija simultano napala niz ukrajinskih gradova, uključujući Kijev, što je objasnila osvetom zbog ukrajinskog napada na Krimski most. Lukašenko nije precizirao koliko će bjeloruskih vojnika biti raspoređeno, niti kamo će točno biti poslani. No ta je izjava najbliža dosad priznanju da bi mogao poslati vojsku u Ukrajinu, piše The Telegraph.

U novim napadima jedna osoba poginula

9.23 - Novi ruski napadi u Zaporižji traju od jutros. Najmanje 12 projektila pogodilo je razna postrojenja, a poginula je najmanje jedna osoba. Na jednom mjestu izbio je i veliki požar. Među oštećenim zgradama je i škola.

Zelenskij: 'Ukrajina se ne može zastrašiti'

8.53 - Nakon teških ruskih raketnih napada na mnoge veće gradove u Ukrajini, predsjednik Volodimir Zelenskij naglasio je volju svoje zemlje za otporom. U raketnim napadima na mnoge gradove poginulo je 14 ljudi a ranjeno 97, rekle su hitne službe, dok su napadana raskrižja, parkovi i turistička mjesta. Eksplozije su prijavljene u Kijevu, Ternopilu i Žitomiru u zapadnoj Ukrajini, Dnipru i Kremenčuku u središnjoj, Zaporižji na jugu i Harkivu na istoku, rekle su ukrajinske vlasti. Deseci krstećih projektila zasuli su zemlju iz zraka, zemlje i s mora, u najraširenijem valu zračnih napada koji je pogodio daleko prve crte bojišnice, od početnih napada prvog dana rata 24. veljače.

"Ukrajina se ne može zastrašiti. Umjesto toga još smo ujedinjeniji", rekao je Zelenskij u večernjem video obraćanju u Kijevu u ponedjeljak. "Sve ćemo učiniti da ojačamo svoje oružane snage", rekao je u obraćanju kasno navečer. "Bojište će za neprijatelja biti još bolnije", dodao je.

Ukrajinsko ministarstvo obrane u priopćenju u ponedjeljak navečer navodi da je Rusija izvela najmanje 84 raketna i zračna napada, a ukrajinska protuzračna obrana uništila je 43 krstareća projektila i 13 dronova. Govoreći na oštećenom cestovnom raskrižju pored kijevskog sveučilišta a ne iz svojeg dobro čuvanog predsjedničkog ureda kao što to inače čini, rekao je da su ispred sveučilišta samo civilni ciljevi u parku i oko njega i da nema vojnih objekata, za koje je Rusija rekla da ih gađa. Buldožeri, kamioni i druga oprema za čišćenje može se vidjeti u pozadini. Ujutro su ondje padale rakete.

"Okupatori nam se ne mogu suprotstaviti na bojištu i to je razlog zbog kojega nastavljaju teror", rekao je Zelenskij. U mnogim gradovima, dodao je, službe popravljaju prekinute električne vodove i vodovod. "Potrajat će još nekoliko sati". Ukrajinski čelnik pozvao je građane na "razumno korištenje električne energije" koliko je moguće. "Što više Ukrajinaca štedi struju, to će mreža stabilnije raditi". Napadi su namjerno izvedeni u vrijeme prometnih gužvi u ponedjeljak da ubiju ljude i prekinu struju, prema Zelenskiju.

Premijer Denis Šmihal priopćio je da je pogođeno 11 velikih infrastrukturnih ciljeva u osam regija, zbog čega su dijelovi Ukrajine bez struje, vode i grijanja. Obećao je popraviti infrastrukturu što je prije moguće. Pokušavajući spriječiti ispade elektroenergetske mreže Ukrajina je prekinula izvoz struje u Europsku uniju u vrijeme dok se kontinent već suočava s višim cijenama struje koja je povećala inflaciju i narušila industrijsku aktivnost.

Hitan sastanak G7

8.24 - Sjedinjene Američke Države i druge sile G7 održat će danas hitne razgovore o ruskom bombardiranju Ukrajine u kojemu je ubijeno 14, ranjeno 97 osoba te uništen dio energetske infrastrukture zemlje. Sastanak dolazi dan nakon što su ruski projektili prvi put u nekoliko mjeseci pogodili glavni grad Ukrajine, a predsjednik Volodimir Zelenskij upozorio je Moskvu da se njegova zemlja "ne može zastrašiti".

Uzbune diljem Ukrajine

8.03 - Zračna uzbuna izdana je jutros u svim regijama Ukrajine, dok su se ljudi pripremali za put do škole i posla. Prizor je sličan onom od ponedjeljka, kada su ruski projektili pogodili glavne ukrajinske gradove u jutarnjoj špici, javlja Sky News. Karta u nastavku prikazuje gdje su se sve čule sirene za zračnu uzbunu, a najranije su se čule u regiji Vinica malo prije 7 ujutro po lokalnom vremenu. Upozorenja su se ponovno čula u Kijevu prije otprilike sat vremena, a regija Lavov posljednja je uključila signale, prema internetskoj karti. Crvena boja prikazuje područja u kojima su se čule sirene, a tamnija boja označava područja s dužom uzbunom.

Masovna evakuacija iz Hersona

7.36 - Dužnosnici ruske i okupacijske uprave postavljaju uvjete za preseljenje do 40.000 stanovnika iz oblasti Herson na Krim i u Rusku Federaciju, javlja Sky News.

Šef okupacijske uprave Hersonske oblasti Vladimir Saldo objavio je da su guverneri Krima, Krasnodarskog kraja, Stavropoljskog kraja i Rostovske oblasti pristali preuzeti do 10.000 ljudi, izvijestio je u subotu think tank Institut za proučavanje rata. Saldo je uobličio ovo preseljenje stanovnika Hersonske oblasti kao program "odmora" za djecu.

Rudari zatočeni pod zemljom

7.28 - Ukrajinska državna novinska agencija Ukrinform javlja da je 98 rudara još uvijek zarobljeno pod zemljom nakon ruskog granatiranja Krivij Rih, rodnog grada ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Gotovo 900 rudara ostalo je zarobljeno u četiri rudnika nakon napada, no većina je u međuvremenu oslobođena.

Nastavljena raketiranja Zaporižja

7.24 - Guverner Oleksandr Staruh poručio je kako su nastavljena ruska raketiranja tijekom noći s ponedjeljka na utorak. Rusi su, rekao je, ciljali zgradu u Zaporižiji. Zasad nema informacija o ozlijeđenima i nastaloj šteti. Informacije nisu neovisno provjerene.

Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se ponovno jutros u Kijevu.

Rusija zaprijetila Zapadu

7.19 - Moskva je jutros uputila novo upozorenje Zapadu. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov, kako prenosi ruska državna RIA, kazao je da će Rusija poduzeti protumjere kao odgovor "na sve veću upletenost" Zapada u ratu.

"Upozoravamo i nadamo se da su shvatili opasnost od nekontrolirane eskalacije u Washingtonu i drugim zapadnim prijestolnicama", rekao je.

Jučer je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da je niz raketnih napada koji su pogodili ukrajinske gradove, usmrtivši najmanje 14 osoba, bio odmazda za napade na ruski teritorij. Vjerojatno je mislio na napad na Krimski most, za koje Moskva okrivljuje ukrajinske snage.

Biden Ukrajini obećao napredne sustave protuzračne obrane

7.12 - Američki predsjednik Joe Biden obećao je ukrajinskom predsjedniku Volodomiru Zelenskom da će Sjedinjene Američke Države (SAD) Ukrajini osigurati napredne zračne sustave, nakon što su u ponedjeljak zabilježeni razorni raketni napadi iz Rusije. Biden je telefonski razgovarao sa Zelenskim kako bi ga uvjerio da SAD kontinuirano podržava Ukrajinu i kako bi osudio "besmislene napade" iz Rusije kojima su mete bili civili.

"Predsjednik Biden obećao je da će Ukrajini nastaviti pružati potporu potrebnu da se obrani, uključujući i napredne sustave protuzračne obrane", stoji u priopćenju Bijele kuće nakon telefonskog razgovora.

Biden je također rekao Zelenskom da će SAD i njihovi saveznici i partneri nastaviti nametati Rusiji troškove, "smatrati Rusiju odgovornom za njezine ratne zločine i zvjerstva te pružati Ukrajini sigurnosnu, gospodarsku i humanitarnu pomoć", priopćila je Bijela kuća. Od početka ruske invazije na Ukrajinu 24. veljače, SAD je osigurao sigurnosnu pomoć u vrijednosti od 16,8 milijardi američkih dolara Ukrajini te nametnuo ekonomske sankcije Moskvi.

Zelenskij: Bojno polje bit će još bolnije za Ruse

7.04 - Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenskij kazao je da će bojno polje učiniti još bolnijim za ruske trupe nakon jučerašnjih žestokih ruskih napada na ukrajinske gradove i civile. Ukrajinski predsjednik rekao je da je protuzračna obrana "prioritet broj jedan" nakon što su tisuće ljudi provele ponedjeljak u skloništima dok su eksplozije izbijale u gradovima diljem zemlje. Najmanje 14 ljudi je ubijeno, a 97 ozlijeđeno u napadima na Kijev, Harkov, Dnjepar, Lavov, Sumi, Zaporožje, Žitomir i drugdje.