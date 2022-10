Sigurno je bilo puno više sudionika u aferi INA, pitanje je samo koliko će daleko istraga ići. To je kod njih dosta brzo i išlo, osnivanje firme, transakcije po privatnim računima, ali čudno je da se to ništa nije vidjelo. Izjavio je gostujući na N1 televiziji ekonomist i bivši ministar gospodarstva Ljubo Jurčić.

"To je bio pokušaj pranja novca i tu su banke reagirale. Mislim da je kontrola došla iz Europe zbog pridruživanja Europskoj Uniji. Trebalo se to puno prije vidjeti s poslovne i ekonomske strane”, rekao je te dodao: “Bez obzira kakva je transakcija, to je jedan od načina pranja novca. Ako želite oprati ovac, pošaljete u neku zemlju proizvod s manjom cijenom, zatim ga opet prodate po višoj cijeni, onda imate neku razliku. Uprava je to trebala vidjeti, ako nije vidjela, onda nije sposobna uprava", dodao je.

'Sumnjive poslove radili Hrvati'

"Mi vičemo na Mađare ali sumnjive poslove nisu radili Mađari nego su ih radili Hrvati. Tko je to konačno postavio Hrvate, vi ili ja, tko ih je postavio i što su oni tamo trebali raditi, ne znam. Kad pogledate poslovanje INA-e, ona radi u skladu s tehnološkim i poslovnim procesima, ona je jedina kompanija koja bez pomoći države ostvaruje pozitivne rezultate. Mi možemo biti nezadovoljni stranim partnerom, no položaj Vlade je jači u INA-i iz perspektive Vlade nego kao dioničar. Da je sto posto strana kompanija, nije se nikad uputno za mjeriti domaćoj vladi, bez obzira kakva to vlada bila”, rekao je i poručio kako je zadatak oporbe napad na Vladu, kad za to postoje elementi.

“U Europi se sad diže desnica, ljevica sad ima neki mir. Svi imaju svoje interese, svi imaju neke neprijatelje. Svaka zemlja iz nekog razloga ima neprijatelja, no bitno je imate li sustav koji će vas štititi od vanjskog ili unutrašnjeg neprijatelja. Naše su sve institucije dobre dok se nešto ne dogodi, dok netko ne baci dijete kroz prozor, ispada da onda nijedna institucija ne radi dobro”, rekao je i istaknuo da je kod pada drona bila takva reakcija.

“Po meni je to bila jedna poruka Hrvatskoj, a s druge strane, to je sramota NATO-a”, kaže i dodaje kako je Europa isto u problemu, a ona šalje poruke kao da upravlja situacijom s plinom.

'Nema solidarnosti'

“Prije ljeta vijeće EU dogovorilo je da se za 15 posto smanji potrošnja, no ja ne znam kako će se to dogovoriti u EU, i nisu se dogovorili nego su to pretvorili u dobru volju. Ako subvencioniramo plin i to plaćaju svi Hrvati, što će Dalmatinci, oni subvencioniraju taj plin, a ne koriste ga kao ostatak Hrvata. Moramo reći da će plin biti 20, 30 posto jeftiniji za sve. Energetika i tržište mora raditi svoje, a socijala mora raditi svoje”, kazao je i nastavio.

"Europa od 1990. nema solidarnosti, kad su iz EU izašle zemlje koje su je utemeljile, Unija je ostavljena kapitalu. Solidarnost je zapravo nestala, nema više tog mehanizma u Europi. Italija je osnivač, a njoj sad treba pomoć da ne bankrotira. Europska Unija je totalno anemična, s jedne strane politiku vodi Amerika, s druge strane Rusija, a Kina stoji sa strane. Ona sad postaje pravi suparnik EU i NATO-u. Svijet je u vrlo opasnoj situaciji, ako se ovo sad ne zaustavi, mi smo u prvoj fazi Trećeg svjetskog rata. I bit će opet spašavaj se tko može", završio je.