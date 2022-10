Stravični napadi na Ukrajinu jučer, za koje Vladimir Putin tvrdi da su bili 'odmazda' za uspješan ukrajinski napad na Krimski most, znak su da je ruski predsjednik, ako još nije očajan, sve bliže tome. Oni predstavljaju vrlo značajan psihološki pomak za opkoljenog vođu. On više ne pokušava dobiti rat: sada se jednostavno trudi da ga vidljivo ne izgubi.

Ranije je mogao definirati pobjedu kako god je htio. No, aneksijom ukrajinskih regija podigao je ionako visoke uloge. Prepusti li takozvani 'ruski' teritorij, postat će car koji je dao rusku zemlju umjesto moćnika koji je obnovio carstvo, piše profesor Mark Galeotti za Daily Mail.

I naredivši djelomičnu mobilizaciju 21. rujna osigurao je da rat sada dotakne svaku rusku obitelj.

Ruska vojska je loša, nesposobna i loše opremljena

Shvaća da se bori za svoj politički život i, kao što smo već vidjeli, spreman je žrtvovati nebrojene živote zbog vlastite ambicije. 2000. godine dopustio je da 118 ljudi umre na pogođenoj podmornici Kursk radije nego da prihvati pomoć Zapada da ih spasi.

Sada je spreman prihvatiti užasno velike gubitke među loše obučenim vojnim obveznicima koje je poslao u Ukrajinu.

Pokazalo se da je ruska vojska loša, nesposobna i loše opremljena. Novac koji je trebao biti potrošen na održavanje je izvučen. U međuvremenu, ukrajinska vojska, koju je Zapad opremio oružjem 21. stoljeća, izaziva strahopoštovanje svojim nesalomljivim duhom.

Scenariji iz noćne more

Neuspjeh na bojnom polju loše se odražava na Putina osobno jer se izgradio kao predsjednik ratnik unatoč tome što nema vojnog iskustva.

Putina sve više napadaju nacionalisti koji zahtijevaju oštrije mjere u Ukrajini. On je za sada još uvijek racionalan glumac. Ali ljutnja, samoodržanje i politički pritisak mogli bi ovo promijeniti.

Postoje scenariji iz noćne more koje je do sada držao zaključane. Sada, stjeran u kut poput štakora kojeg je nekoć slavno lovio kao dječak u podrumu u Sankt Peterburgu, on ih otključava. Jučerašnji raketni udari bili su sračunati na sijanje terora - Putin zna da je jedini način na koji će pobijediti ako slomi ukrajinski otpor ili volju Zapada da nastavi podržavati Kijev.

Gubitak poluotoka bi ga dokrajčio

Među ostalim vjerojatnim metama su podmorski internetski kablovi. I vidjet ćemo još pokušaja remećenja politike, kao što su nadolazeći američki izbori na sredini mandata. Putin još nije napao opskrbne linije kojima se oružje doprema u Ukrajinu iz straha od odmazde NATO-a.

Ali, u Europi bi moglo biti više tajnih operacija. Vjerujem da su njegove nuklearne prijetnje uglavnom hvalisanje. Ali, ako Ukrajinci ubuduće napadnu Krim, Putin bi mogao osjetiti da nema što izgubiti, jer bi ga gubitak poluotoka dokrajčio.

