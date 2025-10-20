Putinu stiglo jezivo upozorenje: 'Ne idi u Budimpeštu. Kuje se podmukla operacija'

Dok se Mađarska priprema za skori susret Vladimira Putina i Donalda Trumpa i novi krug razgovora o pronalasku mirnog rješenja za rat u Ukrajini, ruskom predsjedniku stiglo je ozbiljno upozorenje zbog "britanske zavjere i pokušaja atentata": "Ne idi u Budimpeštu".

Naime, bivši ilegalni agent SVR-a Andrej Bezrukov, koji je radio kao tajni agent u SAD-u upozorio je ruskog predsjednika na "podmuklu operaciju Britanaca", odnosno opasnost od atentata tijekom skorog susreta s Trumpom u Budimpešti te apelirao da se sastanak premjesti u Dubai.

Bezrukov, čija je špijunska karijera raskrinkana 2010. godine u velikoj FBI-jevoj operaciji protiv ruskih agenata u SAD-u, tvrdi da britanska elita vidi Putina kao glavnu prijetnju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Britanci protiv Putina'

"Mentalitet Britanaca temelji se na stavu da ako nema Putina, onda nema ni problema. Da će se Rusija raspasti", kazao je Bezrukov na ruskoj državnoj televiziji, a prenio je Express.

Iako nije potkrijepio dokaze, upozorio je: "Riskirat će sve", misleći na Britance: "I stoga bih snažno savjetovao da Putin ne ide u Budimpeštu".

Tijekom razgovora, glavni Putinov propagandist Vladimir Solovjev pitao je Bezrukova kako izbjeći mogućnost atentata. "Postoji divna zemlja koja se zove Ujedinjeni Arapski Emirati, koja bi mogla biti domaćin razgovora Putina i Trumpa", poručio je.

Kaže i da je Putin "toliko hrabar" da je vjerojatno bio spreman riskirati putovanje u Budimpeštu. No, upozorava, da su interesi zemlje važniji od njegove hrabrosti.

Samit kod Orbana

Putin i Trump dogovorili su tijekom telefonskog razgovora da će se uskoro sastati u mađarskoj prijestolnici na drugom samitu ove godine. Rusija je rekla da ondje želi raspravljati o mogućem mirovnom rješenju u Ukrajini i načinima poboljšanja bilateralnih odnosa Moskve i Washingtona.

Putinov posjet Budimpešti bio bi prvi od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Unatoč nalogu Međunarodnog kaznenog suda za njegovim uhićenjem zbog ilegalne deportacije ukrajinske djece, Mađarska je uvjerila Moskvu da će Putin biti siguran na njezinom teritoriju.

Kremlj je ranije potvrdio da je Budimpešta odabrana kao mjesto sastanka Trumpa i Putna jer mađarski premijer Viktor Orban ima dobre odnose s obojicom čelnika.

POGLEDAJTE VIDEO: Božo Kovačević otkrio što stoji iza novog susreta Trumpa i Putina: 'Jedno bi za Ukrajinu bilo nepovoljno'