Zelenski se nudi Trumpu i Putinu: 'Ako me pozovu, dolazim u Budimpeštu'

Ukrajinski predsjednik je rekao da je spreman doći na sastanak svojeg američkog kolege Donalda Trumpa s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Budimpešti bude li pozvan.

Trump i Putin su dogovorili svoj drugi sastanak u mađarskom glavnom gradu radi pronalaženja rješenja za rat u Ukrajini.

Volodimir Zelenski je u petak posjetio Washington, gdje nije uspio uvjeriti američkog predsjednika da Kijevu isporuči rakete dugog dometa Tomahawk.

"Budem li pozvan u Budimpeštu, bude li to pozivnica u obliku sastanka utroje ili putujuće diplomacije, kako se naziva (situacija) gdje se predsjednik Trump sastaje s Putinom pa predsjednik Trump sa mnom, onda, u ovom ili onom obliku, dolazimo do sporazuma", rekao je Zelenski na tiskovnoj konferenciji.

Ipak, ukrajinski predsjednik smatra da Budimpešta nije "najbolje mjesto za ovaj sastanak".

Blizak saveznik Donalda Trumpa unutar Europske unije, mađarski premijer Viktor Orban zadržava pomirbeni ton spram Putina unatoč njegovoj invaziji na Ukrajinu dok je Zelenskog uvelike kritizirao.

Prema Zelenskom, ruski uvjeti za postizanje mira ostali su nepromijenjeni, uključujući povlačenje ukrajinskih snaga iz cijelog područja Donbasa, industrijske regije na istoku Ukrajine koju Moskva želi anektirati.

Kazao je da je američkim sugovornicima tijekom svog posjeta Washingtonu objasnio da se "položaj Ukrajine nije promijenio", što znači da odbacuje ruske uvjete.

"Nećemo predati pobjedu Rusima", rekao je.

Zelenski je također naznačio da njegova zemlja treba 25 dodatnih američkih protuzračnih sustava Patriot, suvremenog i skupog oružja, kako bi se suprotstavila ruskim raketnim napadima.

Na tiskovnoj konferenciji je kazao da je "započeo razgovore s obrambenim tvrtkama" radi "pripreme ugovora za 25 sustava Patriot".

"To je 25 sustava koji nam trebaju", naglasio je.

Međutim, budući da Sjedinjene Američke Države sada opskrbljuju Ukrajinu samo oružjem koje plaćaju Europljani, sredstva za sustave Patriot bi trebala "doći iz zamrznute ruske imovine", ustvrdio je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik u petak nije uspio uvjeriti Trumpa da Ukrajini pošalje američke krstareće projektile Tomahawk.

"Po mom sudu, ne želi bilo kakvu eskalaciju s Rusima prije sastanka s njima" u Budimpešti, rekao je Zelenski.

