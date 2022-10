Ruski predsjedik Vladimir Putin pojavio se na plenarnoj sjednici Međunarodnog debatnog kluba Valdai pod nazivom "Posthegemonistički svijet: pravda i sigurnost za sve", gdje su mu pitanja postavljali i novinari.

O ratu u Ukrajini

"To je kao tektonske ploče. Isprva je sve mirno, pa akumulira. Tako je bilo i ovdje. Ove promjene se događaju iz objektivnih razloga. Nove sile se pojavljuju, u Aziji i Africi iako je siromašan kontinent, u Latinskoj Americi. To su tektonske promjene. Zapad nas je doveo do ove točke. Ako ima još pitanja, spreman sam govoriti o Ukrajini, ali nismo mi organizirali puč koji je rezultirao nizom tragičnim događaja, uključujući i specijalnom vojnom operacijom. Tektonske promjene će se uvijek događati, a naše aktivnosti mogu te procese ubrzati u odnosu na to kako su se odmotavali ranije. Na površini, ti su procesi neizbježni i dogodili bi se neovisno o tome kako Rusija djeluje u Ukrajini.

Da, ima problema. Ima gubitaka. Ali ima i dobitaka. Na kraju, to će koristiti Rusiji i njezinoj budućnosti. Zbog čega? Jer će osnažiti naš suverenitet, u svim područjima, a posebno ekonomski. Prije smo u anksioznosti mislim da ne možemo učiniti ništa bez naših Zapadnih susjeda, nismo imali pristup tehnologiji, ništa. Mogli su pucnuti prstom i Rusija bi kolabirala. Ali temelji naše ekonomije pokazali su se snažnijima nego što smo i sami mislili. To bolje razumijevanje dalje prilagodljivost daljnjim okolnostima", rekao je Putin te dodao da to omogućava da se zamijene oni koji napuštaju rusko tržište.

"Uvijek smo razumijeli da smo velika zemlja. Ali sada shvaćamo da to možemo učiniti - sami ostvariti svoj tehnološki razvoj. A najvažniji je duhovni razvoj. Volja da se borimo za svoj narod vodi do većeg jedinstva u društvu, to smo potvrdili i osnažili", rekao je Putin.

Na pitanje o invaziji na Ukrajinu i komentaru da je u pitanju događaj tolike magnutite: "Neću govoriti opet o neprihvatljivoj ekspanziji NATO-a koji je jednostavno ignorirao naše molbe u području sigurnosti. Prošle godine također naša molba je odbijena. S podrškom svojih zapadnih patrona, Ukrajina je odbila poštivati sporazume iz Minska. Prethodni predjsednik rekao je da ih je pristao potpisati smatrajući da neće biti implementirani. Što se tu više ima za reći? Neke stvari se događaju, a nisu viđene od strane javnosti. I napokon su sada izašle na vidjelo. Morali smo odlučiti što s Donbasom. Ljudi su osam godina živjeli pod paljbom. I sada tako žive. To nije bilo prihvatljivo. Poduzeli smo sljedeći logičan korak - da ih inkorporiramo u Rusku Federaciju jer ne bi preživjeli sami. Izrazili su svoju volju, a paljba i daje traje, a Kijevske vlasti su spremne na nove vojne akcije kao što su bili spremni i prije. Nismo imali izbora nego poduzeti vojnu operaciju. Druga opcija je bila da Kijev započne novu vojnu operaciju.

Vratimo se u 2014. Zašto im je trebao puč kojim će svrgnuti Janukoviča? Vjerojatno zato da demonstriraju tko je 'vladar'. Radili su kamo im je rečeno. Ne vidim drugo objašnjenje. Nakon puča ljudi su to odbili prihvatiti i to je bio okidač za niz događaja. Zapad je mogao primijeniti sporazume iz Minska. Potpisali su ih. Sve te akcije su rezultirale trenutnim tragičnim događajima", rekao je Putin.

O razlozima napada Ukrajine

"Osam godina radili su snažne utvrde u Dobasu. I to je proces koji nije prestao i da je išao sve dalje, bio bi sve opasniji za nas a naši gubitci sve veći. NATO je širio svoju vojnu prisutnost u Ukrajini. Pojavili bi se i u drugim područjima, sa sjevera, juga.. Da smo dozvolili da to potraje, da su imali priliku nove oružane sustave nabaviti, situacija za Rusiju bi bila puno drugačija.

Davno, ta su područja bila kolijevka Rusije. Promjene su se počele događati u 14. i 15. stoljeću pod poljskim utjecajem. Tijekom razvoja različitih etničkih grupa, kada se jedna grupa razvije toliko da se doživljava kao odvojena nacija, to morate poštivati. Ali neki dijelovi Rusije završili su u zemljama koje su se ravnale po vlastitim interesima. I vršen je pritisak na ruski jezik… ", rekao je Putin.

"Urajinci su surađivali u eliminaciji Rusa i Bjelorusa s Hitlerom. To je dobro poznata povijesna činjenica. To je dio naše povijesti. Ali u srži, Rusi i Ukrajinci su jedna nacija, to je do izvjesne mjere civilni rat. Završili smo u različitim državama zbog brojnih razloga. Kada je Sovjetski Savez stvoren, boljševička vlast odlučila je Ukrajini dati ruski teritori, bez da je o tome pitala narod. Dali su Donbas prvo. Nakon Drugog svjetskog rata dao je brojne poljske, mađarske i bugarske teritorije Ukrajini. Tako je stvorena moderna Ukrajina, ali njezin temelj, tlo na kojem je stvorena, bilo je Rusija", rekao je Putin.

Na pitanje, koji je glavni cilj vojne operacije u Ukrajini, rekao je: "Glavni cilj je pomoći Donbasu. Da smo drugačije reagirali, ne bismo mogli postaviti naše snage u Donbasu s obje strane. Nismo mogli ne reagirati. To je bio logičan nastavak svega što se događalo. Plan i cilj je pomoći ljudima koji žive u Donbasu", rekao je Putin.

O nuklearnom oružju

Putin je odgovarao i na pitanja publike.

Na pitanje, o povećanju nuklearne retorike i toga da Ukrajina ide u praktične pripreme za nuklearne prijetnje dok SAD daje izjave u kojima se vidi mogućnost uporabe nuklearnog oružja, a Biden govori o nuklearnom armagedonu te da SAD ne prepoznaje ponavljanje kubanske krize, te što će Rusija učiniti, rekao je:

"Kada postoji nuklearno oružje, uvijek postoji opasnot da se ono upotrijebi. Već sam spomenuo da Zapad vrši pritisak i na neutralne i zemlje koje su prijateljski nastrojene prema nama. Nastoje neutralne zemlje nagovoriti da se usprotive Rusiji. Provokacije s nuklearnim oružjem grade tenzije. Pogledajte koga podupirete? Nemojte kupovati ništa od Rusa, nemojte im ništa prodavati, to je primitivna retorika i cilj. Nikada nismo ništa rekli o tome da će Rusija upotrijebiti nuklearno oružje. Samo smo reagirali na njihove prijetnje. Liz Truss je otvoreno rekla da je UK nuklearna sila i da premijer može koristiti nuklearno oružje i nitko nije ništa rekao. Pretjerala je, ali netko ju je trebao ispraviti. Vodstvo kijevskog režima stalno govori o nuklearnom oružju. A sada su rasprave o tome što radimo u nuklearnoj elektrani Zaporižji. Mi je kontroliramo. Oni tvrde da je želimo raznijeti. Jesu li poludjeli?

Tražili ste da IAEA bude prisutna tamo. Žive na području nuklearke i mogu vidjeti svojim očima tko bombardira i odakle dolaze projektili. Ali nitko ne govori da Ukrajinici to rade, nitko. Međutim, oni grade tenzije govoreći da to radi Rusija. Tri ili četiri linije je kijevski režim uništio. Sabotaža je izvršena. Informirali smo zapad o tome. Tišina. Pokušavaju stvoriti nuklearni indident da okrive Rusiju i stvore novu spiralu za nastavak sukoba s Rusijom. Ne vidim smisao toga.

U kojem slučaju bi išli nuklearno?

Sada, objavili smo podatke o incidentu s 'prljavom bombom'. Ukrajina tvrdi da smo mi to sami raznijeli. Nema smisla, ni vojno ni politički. Sada kažu da IAEA želi doći i provjeriti nuklearne instalacije u Ukrajini. Mi smo za to, želimo da se to dogodi čim prije jer znamo da se ukrajinske vlasti žele riješiti svih tragova pripreme. A što se upotrebe tiče, jedina zemlja koja je to učinila, dvaput, su SAD protiv Japana. Koji je bio cilj? Nije bilo vojne svrhe. Nije imalo smisla koristiti praktički protiv civila bombu u Hirošimi i Nagasakiju. Je li bio u pitanju njihov suverenitet? Naravno da nije. Vojni stroj Japana već je bio uništen. Zašto su bacili bombu na Japan? Japanski udžbenici pišu sada da su saveznici to napravili. Ne mogu napisati istinu, ali tragedije se sjećaju svake godine. Bravo. Dakle, SAD je jedina zemlja koja je upotrijebila nuklearno oružje.

Što se Rusije tiče, imamo svoju doktrinu. Neka je pročitaju. Tu stoji kada Rusija misli da se nuklearno može koristiti. Da zaštiti svoj teritorijalni integritet i sigurnost svog naroda. Sutra slavimo 60 godina kubanske krize. Prošle godine predložili smo u prosincu SAD-u da nastavimo raditi na stabilnosti. Nije bilo odgovora. Uredu. Mi ne trebamo druge, ovismo o sebi. Razvijamo tehnologije. Ako netko želi s nama graditi dijalog, spremni smo na to", rekao je.

