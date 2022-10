Ruski predsjednik Vladimir Putin pojavio se na plenarnoj sjednici Međunarodnog debatnog kluba Valdai pod nazivom "Posthegemonistički svijet: pravda i sigurnost za sve". Sipao je teške optužbe, a u nastavku donosimo samo neke od njih.

"Klimatske promjene se pogoršavaju. Jedna od njih je redukcija biološke raznolikosti, a sada bih volio govoriti o temi zbog koje smo ovdje. Što se krije iza pojednostavljenja? Želja Zapada da onemogući razvoj drugih civilizacija namećući svoje vrijednosti drugima. Pokušavaju širiti tržište za svoje proizvode, toliko je jednostavno. Nije slučajno da Zapad to zove kulturom. Inzistiraju kroz svoje politike da svi prihvaćaju bezuvjetno te vrijednosti", kaže Putin.

Citirao je Aleksaandra Solženjicima koji je rekao da Zapad ima slijepu superiornost koja se nastavlja. "Što se događa sada?

"Što se događa sada? Nacisti su palili knjige. Danas su zapadni progresivci zabranili Dostojevskog. 'Cancel' kultura zaustavlja slobodan rast politike, kulture i ekonomije. Današnji liberali su promijenjeni do neprepoznatljivosti. Svatko ima pravo govoriti što želi, ali liberali su počeli tvrditi da otvoreno društvo ima neprijatelje i da bi njihova sloboda trebala biti ograničena. Sada su u apsurdnoj situaciji da se svako suprotno mišljenje smatra propagandom i prijetnjom demokraciji. Svako suprotno mišljenje smatra se podrškom Kremlju. Morali bi pogledati sebe i promisliti bolje. Ne mogu jednostavno svaliti krivnju na kremaljske intrige. O tome je govorio i Dostojevski", rekao je Putin: "Počevši u slobodi, stigao sam do despotizma. Tu su stigli i naši zapadni prijatelji", dodao je.

"Što je to ako ne 'cancel' kultura? Zahvala sam na Puškinu i Čajkovskom, što god tko govorio", rekao je. Spomenuo je i Aleksandra Zinovjeva kojeg je citirao: "Da bi zapadna civilizacija preživjela na svom stupnju koji je postigla, trebat će cijeli planet i sve resurse čovječanstva i na to polažu pravo" - To je istina. Zapad je osmislio principe i mehanizme za to. Ali nitko ih ne razumije. što se tiče principa ekonomske otvorenosti i natjecanja, svi su ti principi odjednom zaboravljeni. Kada im ne idu na korist", kaže Putin.

"Zapadni ideolozi govore da nema alternative demokraciji. Ali govore o liberalnom demokratskom modelu dok su svi drugi modeli demokracije odbačeni s arogancijom i to je karakteristično za njih od doba kolonijalizma. Kakva je pozicija takozvanog demokratskog Zapada? Ako ste Republikanac, sloboda bi vam trebala biti važna. Ali sankcije, revolucije, pučevi - čak i govore koliko novca troše na državne udare" rekao je Putin.

'Bizarnosti poput stotina spolova i parada

"Ovaj svjetski poredak postaje netolerantan i prema zapadnim zemljama i njihovoj autonomiji. Čak i na njih primjenjuju (Washington) sankcije. Posvećenost europskim kršćanskim vrijednostima vidi se kao neprijateljstvo i sabotaža. Mi u Rusiji tisućama godinama vidimo koegzistenciju različitih religijskih vrijednosti. Moramo tretirati jedni druge s poštovanjem. Ljudi idu zajedno slaviti kršćanske, muslimanske, židovske, budističke blagdane. Vrijedno je barem govoriti o tome. Ovo svjedoči o ideologiji neoliberalnog svjetskog poretka. U američkoj maniri, nemaju što ponuditi svijetu osim svoje dominacije", kaže Putin.

"Nitko neće diktirati našoj naciji u kakvom društvu će živjeti i kakvo društvo će graditi. Želimo učinkovitije modele od ovih koji postoje sada. To je neizbježno. Američki politički stručnjaci pišu o ovim temama ali vlasti ih ne slušaju. Te ideje postoje i izražene su na stranicama političke znanosti, u diskusijama - taj razvoj bi se trebao temeljiti na dijalogu različitih civilizacija. Da, one imaju različito razumijevanje ljudske prirode, ali to je samo na površini. Sve one razumiju najveću i duhovnu vrijednost ljudskog bića. Tradicionalne vrijednosti nisu fiksni set kojem se svi moraju pokoravati. Tradicionalne vrijednosti ne mogu nikome biti nametnute, morate ih naprosto poštivati, što stoljećima savjetuje svaki narod i nacija. I to je prihvaćeno od većine čovječanstva. Latinska Amerika i Euroazija su kralježnica civilizacije. To uključuje i Zapad.

Ako zapadne elite vjeruju da mogu u društvu predstaviti bizarnosti poput stotina spolova i parada, neka to rade, ali nemaju pravo zahtijevati da drugi slijede njihovim stopama. Rusija se ne miješa u njihove afere i kao Zapad, ne ulazimo u tuđe dvorište. Nadamo se da će pragmatizam pobijediti. Multipolarni svjetski poredak je stvaran i jedina šansa da Europa izgradi svoju političku ekonomiju. Mi to razumijemo, i Europa to razumije. Autonomija Europe, da nikoga ne uvrijedim, je vrlo ograničena", kaže Putin.