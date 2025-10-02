Putin poslao jezivu poruku Europi: 'Pratimo vas i uvjerljivo ćemo odgovoriti'

Ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak je iznio svoja razmišljanja o novom sustavu međunarodnih odnosa.

U svojem govoru na plenarnoj sjednici Međunarodnog debatnog kluba Valdai, čiji ovogodišnji moto glasi "Policentrični svijet - upute za uporabu", Putin je uvodno istaknuo kako on vidi novi svjetski poredak.

Putin ukratko smatra da je "kreativniji, manje predodređen i da je nacionalnim akterima mnogo lakše izgubiti smjer i orijentaciju – ali je istodobno i demokratičniji", prenosi Sky News.

'Uvjerljiv odgovor'

Smatra da međunarodne sankcije nisu uspjele pokoriti Rusiji te da je Rusija pokazala najveću otpornosti. "Ponosni smo na to, ponosni smo na Rusiju, na naš narod i naše oružane snage", rekao je Putin. To, prema njegovim riječima, znači da se "globalna ravnoteža" ne može uspostaviti bez odobrenja Rusije u multipolarnom svijetu.

"Nemoguće je povjerovati da bi Rusija napala zemlje NATO-a", rekao je Putin. Kazao je da neke europske zemlje "podgrijavaju histeriju" i pokušavaju stvoriti "poznatog neprijatelja kojeg su izmislili prije stotinjak godina - Rusiju".

Dodao je da će Rusija imati "uvjerljiv odgovor na europsku militarizaciju". Kaže da Rusija pomno prati te događaje te da će ruski odgovor biti "blago rečeno, prilično uvjerljiv".

Osvrnuo se i na situaciju u Gazi, i podržao posredstvo američkog predsjednika Donalda Trumpa za pokušaje uspostava mira između Hamasa i Izraela. "Pažljivo proučavamo Trumpove inicijative. Vjerujem da bi moglo biti svjetla na kraju tunela", istaknuo je Putin.

