Pucnjava kod Novog Mesta: Rafali odzvanjaju u romskim naseljima, policija na terenu

U slovenskim romskim naseljima u okolici Novog Mesta u utorak navečer čuli su se pucnjavi, potvrdila je lokalna policija.

Policijske jedinice upućene su u romsko naselje Žabjak nakon dojava da su se tamo čuli rafali. I gradonačelnik Novog Mesta Gregor Macedoni izvijestio je o navodnim rafalima u Šmihelu.

Policijska uprava Novo Mesto potvrdila je za 24ur.com da su primili više dojava u vezi s pucnjavom na nekoliko lokacija u naselju Žabjak. Na teren je poslano nekoliko policijskih jedinica.

Vijest o pucnjavi dolazi usred velikog prosvjeda tisuća stanovnika Novog Mesta zbog ubojstva 48-godišnjeg Aleša Šutara koji je tijekom vikenda nasmrt pretučen ispred noćnog kluba kada je došao obraniti sina od skupine Roma koji su mu prijetili.

Napad se dogodio u subotu rano ujutro ispred bara kada je počinitelj udario 48-godišnjeg muškarca toliko snažno da je pao na tlo i umro od posljedica ozljeda.

Uhićeni 21-godišnjak je kao maloljetnik bio registriran za imovinski kriminal i kaznena djela s elementima nasilja, uključujući seksualno zlostavljanje osobe mlađe od 15 godina, navodi STA.

Smrt ugostitelja i oca pokrenula je lavinu reakcija u Sloveniji. Dvoje ministara dalo je ostavke, a gradsko vijeće cijeli je dan danas raspravljalo uvođenju radikalnih mjera za obračun s nasiljem i romskim bandama.

