Bijes zbog ubijene djevojčice (5) eskalirao u kaos: Masa 'poslala' ubojicu u bolnicu

Stotine prosvjednika sukobile su se s djelatnicima australskih hitnih službi u zabačenom mjestu nakon uhićenja muškarca osumnjičenog za ubojstvo petogodišnje urođeničke djevojčice, rekla je policija u petak.

Good morning 🐨🐨



Scary scenes overnight after Jefferson Lewis was arrested… I can understand the anger #Auspol pic.twitter.com/rK2YMaPHT2 — 🎀𝕂𝔼𝕃𝕃𝕀𝔼🎀 𝕀 𝕊𝔼𝔼 𝔻𝕌𝕄𝔹 ℙ𝔼𝕆ℙ𝕃𝔼 ™ (@kelliekelly23) April 30, 2026

Australski premijer, regionalni policijski načelnik i glasnogovornik obitelji žrtve su pozvali na staloženost nakon što se gnjevna gomila od oko 400 domorodaca okupila u četvrtak navečer pred bolnicom u koju je osumnjičenik premješten pošto su ga mještani pretukli.

Snimke prosvjeda koje je emitirala javna radiotelevizija ABC prikazuju pripadnike mnoštva kako pozivaju na osvetu, što se odnosi na tradicionalnu, uglavnom tjelesnu kaznu u aboridžinskim društvima. Bacali su predmete i započinjali požare, ozlijedivši brojne policijske službenike i medicinske djelatnike te oštetivši policijska i vatrogasna vozila te vozila hitne pomoći. Policija je upotrijebila suzavac kako bi rastjerala prosvjednike.

Riots Northern Territory Australia



Footage from ABC Australia shows vehicles being smashed and set alight as hundreds took to the… pic.twitter.com/0EnD0FOEHo — Chyno News (@ChynoNews) May 1, 2026

pic.twitter.com/rGhzwV1wLn

😔 Heartbreaking tragedy in Alice Springs, Australia 🇦🇺!



Što se dogodilo?

Jefferson Lewis, 47-godišnjak za kojeg policija kaže da vjeruje da je oteo i ubio djevojčicu, otišao je u jedno od naselja u Alice Springsu nakon čega su mještani odlučili uzeti pravdu u svoje ruke, kazao je policijski načelnik Sjevernog teritorija Martin Dole na tiskovnoj konferenciji.

Foto: Profimedia

Djevojčica je nestala iz svojeg doma u okolici Alice Springsa kasno u subotu. Njeno tijelo je u četvrtak pronašla jedna od više stotina osoba koje su pretraživale gustu šikaru oko grada.

Foto: Profimedia

Lewis, kojeg je policija ranije tijekom tjedna identificirala kao osumnjičenog, ranije je bio osuđivan zbog tjelesnog napada i nedavno je pušten iz zatvora.

Dole je pozivajući na smirenost kazao da je Lewis rano u petak premješten u Darwin, glavni grad saveznog teritorija, radi vlastite sigurnosti, a vjerojatno će u narednim danima protiv njega biti podignuta optužnica.

Premijer Antony Albanese je kazao da razumije "bijes i frustraciju ljudi", no pozvao ih je na smirivanje situacije. Robin Granites, aboridžinski starješina i glasnogovornik obitelji žrtve, također je pozvao na suzdržanost.

Australija se desetljećima ne uspijeva pomiriti sa svojim starosjedilačkim stanovništvom koje je tamo već otprilike 50.000 godina, no britanski kolonijalni vladari su ga marginalizirali. Aboridžini čine oko 3,8 posto stanovništva Australije od oko 27 milijuna ljudi, no stoje loše prema gotovo svakom socioekonomskom pokazatelju te imaju nerazmjerno više stope suicida i zatvorskih kazni.

POGLEDAJTE VIDEO: