Prosvjed zbog pedofila: Ne žele da Maddien otmičar živi među njima, neki pozivaju i na nasilje
Lokalni stanovnici počeli su objavljivati navodne informacije o njegovoj lokaciji, dok su neki zahtijevali da se odmah ukloni iz područja. Pojedini su čak pozivali na nasilje protiv njega
Prosvjednici su se okupili na sjeveru Njemačke tražeći da se glavni osumnjičenik za nestanak Madeleine McCann ukloni iz područja u kojem trenutačno boravi, piše Sky News
Više od 150 prosvjednika okupilo se zbog lokacije osuđenog pedofila i silovatelja Christiana B. (48).
Njemačka policija sumnjiči ga da je 2007. godine oteo trogodišnju Madeleine iz apartmana njezinih roditelja tijekom odmora u Portugalu.
On negira bilo kakvu povezanost sa slučajem i nikada nije bio optužen.
Alex Ehmke (49), koji vodi lokalnu Facebook grupu za razmjenu informacija, izjavio je:
"Otac sam dviju kćeri i ovo shvaćam vrlo ozbiljno. Prihvaćam da bivši zatvorenici trebaju imati priliku za povratak u društvo – ali postoji razlika između toga i dopuštanja da takva osoba samouvjereno šeta naokolo."
Nikako da se skrasi
Christian B. pušten je iz zatvora u Njemačkoj u rujnu, nakon što je odslužio sedmogodišnju kaznu zbog silovanja žene u Praia da Luzu 2005. godine.
Od tada se ne uspijeva skrasiti jer ga mnogi hoteli izbacuju kad otkriju tko je, a odbili su ga i neki prihvati za beskućnike.
Lokalni stanovnici počeli su objavljivati navodne informacije o njegovoj lokaciji, dok su neki zahtijevali da se odmah ukloni iz područja. Pojedini su čak pozivali na nasilje protiv njega.
Zbog sigurnosnih razloga, policija je premjestila Christiana B., nakon čega se neočekivano pojavio u Braunschweigu.
Tamo je došao u ured državnog odvjetništva, gdje je još u srpnju 2020. proglašen glavnim osumnjičenikom.
Christian B. tada je zatražio sastanak s glavnim tužiteljem Hans-Christianom Woltersom, kojeg smatra odgovornim za situaciju u kojoj se sada nalazi.
Trebamo više zaštite za žrtve
Prosvjednica Annika P. izjavila je:
"Okupili smo se jer moramo dignuti svoj glas – za našu djecu, naše obitelji, za sigurnost na našim ulicama i u našim četvrtima."
Prosvjednici su zahtijevali da vlasti prestanu smještati seksualne prijestupnike u stambena naselja i da budu transparentne prema javnosti o svojim odlukama.
Druga prosvjednica, Denise P. (38), dodala je:
"Nemam ništa protiv reintegracije, ali osoba poput njega treba biti zatvorena u preventivnom pritvoru ili barem smještena u ustanovu gdje je pod nadzorom stručnjaka.
Narukvica za praćenje također nije dovoljna zaštita. Trebamo više zaštite za žrtve – zaštita žrtava mora imati prednost nad zaštitom počinitelja."
