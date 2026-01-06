Iznenada preminula glumica iz 'Mrak filma'

Jayne Trcka, glumica i bodybuilderica poznata po ulozi Miss Mann u hit parodiji 'Mrak film', preminula je 12. prosinca u San Diegu u dobi od 62 godine.

“Došlo je do trauma na tijelu, ali trenutno ne možemo odrediti uzrok smrti,” rekla je glasnogovornica San Diego Medical Examenera u izjavi za The U.S. Sun.

Prema izvještaju TMZ-a, Trckin sin nije bio upoznat s bilo kakvim zdravstvenim problemima ili bolestima koje bi mogle objasniti smrt glumice.

Scary Movie iz 2000. godine bio je Trckin prvi filmski angažman, a film je postao početak popularne franšize parodija. Prije filmske karijere, Jayne se istaknula u svijetu bodybuildinga, natječući se u brojnim natjecanjima tijekom 1980-ih. Osim toga, pojavljivala se u televizijskim serijama poput The Drew Carey Show i Whose Line Is It Anyway?, te krasila naslovnice fitness magazina poput Flex, MuscleMag International i Women’s Physique World.

U posljednjim godinama života, Trcka se bavila nekretninama u San Diegu.

