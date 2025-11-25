Kratka kosa, puder, biseri: Kad je 'gospođa' došla obnoviti osobnu - otkrivena mračna tajna
Krako ošišana kosa, malo šminke, šarena bluza s uzorkom iz 70-ih godina, biserna ogrlica i starinske naušnice. Na prvu sasvim uobičajen opis starije žene. No, na drugi pogled ispod šminke se nazire muška koža, koja ne izgleda kao da joj je 85 godina.
Detalji su to koji nisu promakli službeniku u talijanskom matičnom uredu u Borgo Virgiliju, kada se Graziella Dall'Oglio pojavila kako bi obnovila osobnu iskaznicu.
Samo što to nije bila Graziella, nego njezin sin koji se godinama prerušavao u svoju pokojnu majku kako bi podizao njezinu mirovinu, dok je njezino mumificirano tijelo držao u kući.
Jezivo otkriće u kući
Sličnost je bila očita, ali na fotografiji nije bila gospođa Dall'Oglio, inače udovica nego njezin sin, trenutačno nezaposleni medicinski tehničar koji se prerušio u stilu gospođe Doubtfire.
Iako je žena očito davno umrla, njezin je sin nastavio primari izdašnu mirovinu. Svake je godine podnosio i poreznu prijavu na njezino ime gdje je prijavljivao prihode od 53.000 eura, što od obiteljske mirovine, a što od najma nekretnina.
Kada su bili sigurni da su ga raskrinkali, službenica je prevaranta pozvala u ured kako bi dovršio papirologiju. Tamo ga je dočekala policija koja je od njega uspjela izvući priznanje.
Kada su išli pregledati obiteljsku kuću, tamo ih je dočekao jeziv prizor. U jednoj prostoriji su našli mumificirano tijelo njegove majke.
