Kratka kosa, puder, biseri: Kad je 'gospođa' došla obnoviti osobnu - otkrivena mračna tajna

Krako ošišana kosa, malo šminke, šarena bluza s uzorkom iz 70-ih godina, biserna ogrlica i starinske naušnice. Na prvu sasvim uobičajen opis starije žene. No, na drugi pogled ispod šminke se nazire muška koža, koja ne izgleda kao da joj je 85 godina.

Detalji su to koji nisu promakli službeniku u talijanskom matičnom uredu u Borgo Virgiliju, kada se Graziella Dall'Oglio pojavila kako bi obnovila osobnu iskaznicu.

Samo što to nije bila Graziella, nego njezin sin koji se godinama prerušavao u svoju pokojnu majku kako bi podizao njezinu mirovinu, dok je njezino mumificirano tijelo držao u kući.

Graziella Dall'Oglio falleció en 2022, pero su hijo no denunció su muerte y, en cambio, siguió cobrando su pensión, hasta que fue descubierto.



Službenica koja je posumnjala na prijevaru odmah je obavijestila svoje nadređene, koji su potom alarmirali gradonačelnika i lokalnu policiju. Istraga je usporedila novu fotografiju s onom na osobnoj iskaznici starice koja je istekla prije deset godina, prenosi Corriere della Sera.

Jezivo otkriće u kući

Sličnost je bila očita, ali na fotografiji nije bila gospođa Dall'Oglio, inače udovica nego njezin sin, trenutačno nezaposleni medicinski tehničar koji se prerušio u stilu gospođe Doubtfire.

Iako je žena očito davno umrla, njezin je sin nastavio primari izdašnu mirovinu. Svake je godine podnosio i poreznu prijavu na njezino ime gdje je prijavljivao prihode od 53.000 eura, što od obiteljske mirovine, a što od najma nekretnina.

Kada su bili sigurni da su ga raskrinkali, službenica je prevaranta pozvala u ured kako bi dovršio papirologiju. Tamo ga je dočekala policija koja je od njega uspjela izvući priznanje.

Kada su išli pregledati obiteljsku kuću, tamo ih je dočekao jeziv prizor. U jednoj prostoriji su našli mumificirano tijelo njegove majke.

