Pretresi u vrhu predsjedništva BiH, oduzimaju im mobitele: Spominje se i ime premijera
Kako doznaje Klix.ba meta POSKOK-a su četiri osobe, a trenutačno nije poznat njihov status odnosno hoće li biti privedeni ili će ostati na slobodi nakon što policija izuzme određene predmete koji se mogu koristiti kao dokazi
Policija Kantona Sarajevo po nalogu POSKOK-a u utorak ujutro izvršila je pretrese i privremeno oduzela četiri mobitela u vezi sa slučajem sporne prepiske čelnika Vlade FBiH i FUP-a.
Sumnja se na korupciju
Riječ je o slučaju koji ukazuju na zloupotrebu položaja, trgovinu utjecajem i korupciju.
Komunikacija se vodila između v.d. direktora FUP-a Vahidina Munjića, premijera Nermina Nikšića, službenika FUP-a Muhameda Ohranovića koji je koordinator između kabineta premijera i v.d. direktora FUP-a, direktora Sudske policije Dženada Groše, šefice Nikšićevog kabineta Arijane Huseinović-Ajanović i drugih.
