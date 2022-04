Od početka rata u Ukrajini, predsjednik ruskog parlamenta, Državne dume, Vjačeslav Volodin, bio je još glasniji o svojoj privrženosti Vladimiru Putinu nego inače. U dnevnim objavama i govorima, Volodin je prokazivao javne osobe koje se protive ratu kao "izdajnike", zahtijevao je da se Rusiji prirodni plin i druga dobra plaćaju u rubljama, a američkog predsjednika Joea Bidena opisao je kao "bolesnog i jadnog". Sve ove izjave imale su jednu svrhu: ugoditi predsjedniku, piše neovisni ruski portal Meduza o političaru koji je zbog svog podilaženja Putinu postao uzor drugim provladinim političarima.

'Svi smo mi Volodini!'

U Rusiji se još prepričava jedna anegdota s početka 2000-ih. Priča se da je na jednoj sjednici tadašnji potpredsjednik Dume Artur Čilingarov iz stranke Jedinstvena Rusija pokušao dati riječ jednom od parlamentaraca: “A sada, zamjeniče Volodin!” Zatim je uslijedio odgovor: "Budite precizniji - svi smo mi Volodini!" Poanta šale bila je da su svi zastupnici bili Putinovi lakeji, a u pitanju je i igra riječi jer "Volodin" na ruskom može značiti "pripadati Volodji", a Volodja je nadimak za Vladimira.

U ono doba Duma još nije bila ni blizu puna Putinovih pristaša kao što je danas. Gornji dom nije imao jaku većinu sve do nakon izbora u prosincu 2003. godine. Ipak, postojala je jedna osoba koja je bveć neuppitno podržavala Putina: Volodin. On je bio član stranke Otadžbina – cijela Rusija (OVR) i jedan od najglasnijih zagovornika spajanja OVR-a s Putinovom strankom Jedinstvena Rusija. Volodin će 19 godina kasnije postati predsjednik Dume, a do ožujka 2022. usavršit će svoje vještine ulizivanja Putinu, čime je postao uzor ruskim provladinim političarima.

Volodin koji preuzima rizik

Mjesec dana prije početka rata u Ukrajini, Ruska komunistička partija (KPRF) podnijela je predsjedniku Dume nacrt zahtjeva za priznavanje Donjecke i Luganske Narodne Republike. Prema pouzdanim izvorima, upućeni u Kremlju u to vrijeme su inicijativu komunista smatrali "neozbiljnom" pa čak i "štetnom".

“Nije bilo govora o ikakvoj koordinaciji, to je bila čisto njihova vlastita igra [komunista]. U tom trenutku se činilo štetnim: nekoliko dana kasnije trebali su biti razgovori [između Vladimira Putina i francuskog predsjednika Emmanuela] Macrona i [njemačkog kancelara Olafa] Scholza”, kazao je izvor Meduze iz Kremlja.

Isti izvor tvrdi da politički blok Kremlja tradicionalno nikada neće dopustiti da inicijativa KPRF-a prođe u Državnoj dumi. No, Volodin je podigao je ulog.

“Nisu slučajno, zastupnici Državne dume izrazili su potrebu da priznamo DNR i LNR kao suverene države. Civili pate i umiru. Ne možemo samo stajati i gledati. Zabrinuti smo zbog pitanja zaštite naših ruskih sugrađana i sunarodnjaka koji tamo žive”, napisao je Volodin na svom Telegram kanalu.

Među prvima podržao rat u Ukrajiini

Nakon što je Volodin demonstrirao vlastitu "neovisnost", Jedinstvena Rusija je, po riječima izvora Meduze, "za svaki slučaj su uveli alternativni zakon" kojim je Duma pozvala predsjednika Putina da prizna DNR i LNR, ali samo se Volodin konzultirao s Ministarstvom vanjskih poslova. Zastupnika Jedinstvene Rusije u Dumi bilo je dovoljno za usvajanje te verzije dokumenta, ali sami zastupnici nisu dobili nikakvu jasnu naznaku kako se od njih očekuje da glasaju. Stoga su glasali i za vlastitu “alternativnu” verziju i za verziju dokumenta Komunističke partije; oba su zakona usvojena.

"Volodin igra tešku utakmicu, uključujući i KPRF. On osobno nema problema s komunistima. Igrao je zajedno s njima i uspjelo je”, kazao je izvor blizak predsjedničkoj administraciji.

I doista, unatoč ranijim obećanjima da će se Rusija pridržavati sporazuma iz Minska, predsjednik Putin ubrzo je promijenio svoj stav. Na sastanku ruskog Vijeća sigurnosti 21. veljače Putin je zapravo izjavio da planira priznati republike Donbasa, što je i učinio nekoliko sati kasnije, a tri dana kasnije ruske trupe napale su Ukrajinu. Volodin je tako postao jedan od prvih ruskih političara koji je javno podržao rat.

Širio laži u Zelenskom, vrijeđao Bidena...

Tijekom prvog mjeseca rata Volodin je aktivno govorio u prilog tzv. "specijalne vojne operacije". Iznio je nekoliko lažnih tvrdnji o tome gdje se nalazi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij. Aktivno je kritizirao vodstva zapadnih zemalja, a američkog predsjednika Joea Bidena nazivao je "bolesnim" te mu sugerirao da se "podvrgne psihijatrijskom pregledu".

Izvor blizak predsjedničkoj administraciji kaže: “Volodin zabavlja Putina, podržava njegove 'inovativne' ideje. Plaćanje plina i nafte mora biti u rubljama? Naravno, idemo odmah dati izjavu zašto je to mudro i ispravno.”

“Otkako je Putin postao zatvoreniji posljednjih godina i sve više se protivio ideji da se itko s njim svađa ili da mu se obraća kao ravnopravnom, Volodin je išao dalje. Za razliku od starog tima iz Sankt Peterburga [koji je slijedio Putina na vlasti], Volodin nikada nije tvrdio da ima ravnopravan ili čak prijateljski odnos s Putinom”, rekao je politolog Ivan Preobraženski.

Drugi političari slijede njegov primjer

Drugi ruski političari brzo su počeli slijediti Volodinov primjer i bljuvati propagandu. Bivši predsjednik Dmitrij Medvedev počeo je redovito pisati o zapadnim sankcijama, vrijeđajući čelnike i stanovnike stranih zemalja. Predsjednica Vijeća Federacije Valentina Matvijenko, čelnik Roskozmosa Dmitrij Rogozin pa čak i čelnica Središnjeg izbornog povjerenstva Ella Pamfilova - svi su počeli oponašati Volodina u pokušajima da pridobiju naklonost Putina.

Ono što je Volodin proteklih godina doista želio bio je uspon u službenoj vertikali moći; više su ga zanimala ekonomska i politička pitanja nego upravljanje osobljem. Prema izvoru koji je osobno blizak Volodinu, prije šest godina cilj mu je bio postati gradonačelnikom Moskve. No, postoji niz mogućih objašnjenja zašto je Volodin ipak završio kao predsjednik Dume nakon izbora 2016. godine kada je Jedinstvena Rusija osvijila rekordan broj mandata, iako je na izbore izašlo tek nešto vše od 47 posto birača.

“S tehničke strane, sve je bilo besprijekorno. Jedinstvena Rusija osvojila je supervećinu, dok se oporbena zastupljenost smanjila. Ali za predsjednika u tom trenutku nije bila važna tehnika nego simbolika. Ispostavilo se da je manje od polovice ljudi koji su izašli na izbore glasalo za stranačke liste Jedinstvene Rusije koje je podržao Putin. Putin voli zaokružene ili simbolične brojke, ali u ovom slučaju nije uspio doći do njih”, rekao je za Meduzu izvor blizak Volodinu.

Uveo strog režim u Dumi za sve, ali ne i za sebe

Nakon što su objavljeni rezultati izbora, Putin je održao sastanak na kojemu su bili Volodin i njihov politički blok. Rekao im je da je u potpunosti zadovoljan rezultatima i naveo dva faktora koji su doveli do pobjede. Prvi je bio da je on sam podržao stranku i sudjelovao u kampanji, a drugi da su se ruski građani okupljali oko vlasti u opoziciji Zapadu. Naravno, zahvalio je političkom bloku, ali Volodinovljev rad nije naveo kao značajan faktor utjecaja. Prema istom izvoru, Volodin nije bio zadovoljan svojim imenovanjem na čelo Dume.

Politolog Aleksandar Kinjev kaže da je Volodin ranije bio “neovisan igrač” i da “definitivno ne bi postao dio tuđe igre”. Kao čelni čovjek Dume želio je da utjecajni ljudi razgovaraju s njim prije donošenja odluka o političkim kandidatima i guvernerima. On, naravno, ni na koga ne bi stavio veto, ali je želio da mu se prizna utjecaj - kaže izvor blizak Volodinu.

U međuvremenu je Volodin brzo počeo restrukturirati stvari u Državnoj Dumi. Zastupnici su odjednom morali prisustvovati svim sjednicama, a oni koji su izostali bez opravdanog razloga bili su kažnjeni. Zabranio je zastupnicima i da glasaju putem opunomoćenika, čak i kada su imali legitimne razloge da propuste glasovanje, iako to nije spriječilo samog Volodina da njegovi kolege glasaju u njegovo ime kad god bi morao propustiti sjednicu.

Skovao je geslo 'Nakon Putina - Putin'

Prema izvorima bliskim samom Volodinu, sve je to učinjeno kako bi se ostavio dojam na Putina.

“Cilj je bio da vidi da je parlament učinkovit stroj koji je spreman podržati svaku njegovu odluku bez greške”, kaže isti izvor.

“Ako imamo Putina, imamo Rusiju. Ako nema Putina, nema ni Rusije”, rekao je Volodin na jednom okruglom stolu 2014. godine, a u lipnju 2020. skovao je maksimu: “Nakon Putina bit će - Putin”.

Nedugo prije toga, Volodin je organizirao sjednicu Državne dume na kojoj je zamjenica državnog zamjenika Jedinstvene Rusije (i prva žena u svemiru) Valentina Tereškova predložila izmjenu ruskog ustava kako bi se "poništio" broj mandata koje je bilo tko obnašao kao predsjednik prije usvajanja amandmana. "Volodin je rano shvatio da Putin voli takvu vrstu podrške koja graniči s laskanjem", rekao je izvor iz najužeg kruga predsjednika Državne Dume.

“Uglavnom, zna se svidjeti. To se ne odnosi samo na Putina — Volodin se može svidjeti bilo kome. Kad želi, naravno. Voli kad ljudi puze pred njim - on može učiniti istu stvar. Filozofija je jednostavna: ja sam šef, ti si idiot; ti si šef, ja sam idiot”, rekli su izvori bliski Volodinu.

Putin ozbiljno razmišljao da ga smijeni

Unatoč svemu, Putin se u jednom trenutku odlučio distancirati od Volodina. Predsjednik se više zainteresirao za formate koje je predlagao zamjenik načelnika stožera Sergej Kirijenko, kao što su "natjecanja kadrova, sastanci s njihovim sudionicima i pobjednicima i općenito samo talentirani mladi ljudi koje je Kirijenko počeo prikupljati." Nekoliko izvora tvrdi kako je Putin ozbiljno razmišljao o tome da Volodina zamijeni novim predsjednikom Državne dume. No pandemija mu je poremetila planove.

“Sastanci licem u lice s predsjednikom su zapravo prekinuti. Međutim, istodobno je Vijeće sigurnosti, koje se redovito sastajalo putem video zapisa, počelo igrati veću ulogu. Volodin je po službenoj dužnosti bio član Vijeća sigurnosti. To mu daje priliku da svoje ideje redovito iznosi predsjedniku i razgovara s njim jednom tjedno. Kirijenko nije član Vijeća sigurnosti, pa ne razgovara redovito s predsjednikom”, rekao je izvor blizak Volodinu.

'Ima životinjsku žudnju za moći'

Kažu da Volodin koristi sjednice Vijeća sigurnosti kako bi “testirao” predsjednikovo raspoloženje.

“Pažljivo sluša komentare koje Putin, čini se, izbacuje iz ruke, a onda javno i jasnije izražava isti osjećaj. Svoje ideje iznosi u Vijeću sigurnosti i prati reakciju predsjednika. Mnogi se boje govoriti ili djelovati u svoje ime, a boji se i Volodin, ali on to ipak čini. Nije najintelektualnija osoba, ali zna dosta toga osjetiti – ne mozgom, nego kralježnicom. Ima životinjsku žudnju za moći i šesto čulo za to. Mnogi njegovi potezi su napravljeni instinktivno - prati svoj nos i zna na koju stranu vjetar puše. On nije osoba, on je biorobot”, kazao je za Meduzu čovjek blizak Volodinu.

“Volodin zna da nije vrijeme za umjerenost i da je bolje ići dalje od onoga što predsjednik može očekivati. Kada Putin spominje plaćanje plina rubljama, Volodin predlaže plaćanje rubljama svih proizvoda i sirovina. Njegovo šesto čulo još nije otkazalo”, kazao je isti izvor dodajući kako Volodin “ne radi za Putina, nego za sebe, a drugi političari počinju ga kopirati”..

Svi izvori koji su o Volodinu govorili za Meduzu rekli su da on u privatnim razgovorima nikada nije pokušavao sakriti svoju želju da jednog dana postane Putinov nasljednik.

“Kad kaže da će nakon Putina biti Putin, on ili svjesno ili podsvjesno nagovještava sebe. Sljedeći Putin će se zvati Volodin - čak i njegovo ime pomaže", kazao je Meduzin izvor.