Vučića primili u vojnu bolnicu u Beogradu! Brnabić: 'Zdravlje mu je ozbiljno narušeno'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primljen je u Vojno medicinsku akademiju (VMA) u Beogradu, piše Telegraf.

Vučić je bio na službenom putu u SAD-u gdje se trebao sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, ali je njegov posjet naglo prekinut nakon što mu je pozlilo.

Odmah se vratio u Srbiju

Vučiću je pozlilo u ranim poslijepodnevnim satima po lokalnom vremenu dok se pripremao za naredne sastanke. Odmah nakon pregleda odlučio se vratiti u Srbiju.

U vojnoj bolnici u Beogradu ga je dočekao ministar zdravstva Zlatibor Lončar te Dragan Dinčić, bivši liječnik Borisa Tadića.

Dobio podršku

Richard Grenell, izaslanik predsjednika SAD Donalda Trumpa za specijalne misije, na društvenoj mreži X napisao je poruku podrške Vučiću.

"Žao mi je što se nismo sreli, ali nadam se da je sve u redu", stoji u poruci.

Oglasila se Ana Brnabić

O stanju predsjednika oglasila se i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. U objavi na X-u napisala je kako je stanje predsjednika "ozbiljno narušeno".

"Evo koliko nije bio planiran sastanak između predsjednika Vučića i predsjednika Trumpa. Koliko jadan moraš biti da lažeš kao Ponoš oko ovakvih stvari. I ovo govori koliko je ozbiljno narušeno zdravlje predsjedniku Vučiću, i koliko je neljudski sve što rade svi oni koji se ovome raduju. Zauvijek uz Aleksandra Vučića! Pobijedit će Srbija!", napisala je Brnabić.

Oporba sumnja u razloge povratka

Pojedini oporbeni političari u Srbiji komentirali su kako je Vučić zapravo doživio fijasko u SAD-u. Neki sumnjaju da su zdravstvene poteškoće pravi razlog povratka u Srbiju.

"Fijasko pokriva pričom o iznenadnom zdravstvenom problemu zbog kojeg mora hitno vratiti u Beograd. Nema lijeka apoteka u Americi! Toliki je problem da je on otkazao Trumpu! Ali može izdržati prekooceanski let. Ne bi tu pomogao ni bolji krizni PR kad srljaš iz krize u glupost pa u krug. Brukanje zemlje mu odavno ide od ruke. Ovaj put je to podosta koštalo. Dobro smo prošli, sreća da su samo pare. Prošli put, kad je probao i uspio da vidi Trampa, koštalo nas je Vašingtonskog sporazuma. Sva sreća da se Ðuro Macut jučer sastao i razgovarao sa Vučevićem pa se ipak dogodio neki važan sastanak o budućnosti Srbije tokom prvomajskih praznika. A nije mnogo koštao", komentirao je lider SRCE Zdravko Ponoš

