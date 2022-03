Vladimir Putin nije otkrio svojim suradnicima svoje planove za invaziju na Ukrajinu, a dužnosnici su ostali nespremni na razinu međunarodnih sankcija Rusiji, tvrde izvori bliski Kremlju, piše Daily Mail. Ruska vlada bila je svjesna da ruski moćnik planira priznati dvije separatističke regije u istočnoj Ukrajini, ali su bili šokirani otkrivši da je izvršio invaziju na cijelu zemlju, izvještava medij Agentstvo.

To je značilo da se mnogi visoki dužnosnici Kremlja nisu pripremili za razmjere ekonomskih sankcija Zapada protiv Moskve. "Ovo je sje*ano. Oni su poludjeli!", rekao je jedan izvor.

Vladini dužnosnici željeli su dati ostavke u znak protesta protiv tog poteza, ali su se bojali da bi to bilo shvaćeno kao izdaja. "Ostavka će dovesti samo do zarobljeničkog logora“, kaže izvor.

Poricali invaziju

Moskva je u više navrata poricala da je invazija bila u planu, inzistirajući da je prikupljanje 190.000 ruskih vojnika i vojnog arsenala bilo zbog vježbi. Insajder iz Kremlja rekao je da „nitko nije kalkulirao“ stroge financijske sankcije Zapada, kao što je zabrana ruskih banaka da koriste SWIFT bankovni sustav jer je Putin svoje planove invazije držao u tajnosti od većine vodstva.

Najmoćniji ljudi u Kremlju i blisku Putinovi suradnici, uključujući čelnike vojske i sigurnosne službe, navodno su imali velike strahove od posljedica ruske invazije na Ukrajinu i razaranja koje će se dogoditi. No, malo je vjerojatno da će se suradnici ikada suprotstaviti Putinu jer ih je učinio nevjerojatno bogatima za nagradu.

Neki poput tajnika Vijeća sigurnosti Nikolaja Patruševa (70) ili Antona Vainoa (50), smatraju se ideološki predanima Putinovoj invaziji. Lojalist Viktor Zolotov, 68, zapovjednik ruske nacionalne garde također se smatra predanim obožavateljem Putina. Mnogi vjeruju da je bivši šef FSB-a Patrušev uvjerio Putina da je Ukrajina preplavljena nacistima.

'Mnogi sumnjaju u Putina i zbunjeni su'

Mnogi iz ovog kruga nisu bili unaprijed informirani da je Zapad bio potpuno u pravu kada je predvidio da će Putinova invazija na demokratsku Ukrajinu imati katastrofalne učinke. Pouzdano se vjeruje da mnogi od njih ozbiljne sumnje u vezi s njegovom razvojnom strategijom da opustoši Ukrajinu. Nekoliko ih je osobno uvjeravalo svoje zapadne sugovornike da neće biti invazije u danima prije nego što je došla, samo da bi bili zbunjeni.

Vjeruje se da ih nikada nisu pitali o daleko ozbiljnijem koraku „specijalne vojne operacije“ - ili rata - jer je to bila Putinova osobna odluka. Jedan moskovski insajder rekao je: "Ako Putin vjeruje njima da će voditi Rusiju, to povjerenje je jasno ograničeno - on više ne sjedi ni blizu njih na sastancima licem u lice. Budući da nisu imali pojma o ratu punog razmjera (koji je državnim medijima naređeno da nazivaju "posebnom vojnom operacijom“, a ne ratom ili invazijom), ruska vlada nije predvidjela težak udarac zemlji od zapadnih sankcija".

Drugi moskovski izvor je naglasio da je ostavka najviših ruskih dužnosnika nemoguća, unatoč njihovoj zabrinutosti. Dok se Moskva okreće staljinizmu, visoki birokrat je upozorio: "Možete dati ostavku samo da biste otišli u koloniju - zatvorsku koloniju, to jest". Zbog toga bi, tvrdi se, zbijeni tim Putinovih insajdera i lojalista i imao moć srušiti ga ako djeluju zajedno.

Boje ga se

Izvori su otkrili da skupina koja sjedi u moćnom ruskom vijeću sigurnosti zna da im prijeti mogući zatvor ako se ikada usudi progovoriti. Ali također žive u strahu da će njima i njihovim obiteljima biti oduzeti luksuzni način života i njihova privatna bogatstva. Smatra se da je većina vjerovala da je gomilanje ruskih snaga na ukrajinskim granicama blef za iznuđivanje ustupaka i da se rat nikada neće dogoditi. Vlada je jedino bila svjesna da Putin planira priznati dvije separatističke regije koje podržava Kremlj u istočnoj Ukrajini, formulirajući svoju gospodarsku politiku uz shvaćanje da će sankcije biti relativno lagane.

Stručnjaci kažu da bi vlada tehnički mogla zaustaviti Putina ako ga svi odbiju poslušati. Ali strahuje se da nikada neće djelovati u dosluhu kako bi zaustavili ono što većina njih privatno smatra "ludilom". Pomoćnici se suočavaju s gubitkom svega ako Putin ikada izgubi kontrolu ili ako daju ostavku na svoje dužnosti, nakon što su "prodali svoju slobodu Putinu i zauzvrat dobili bogat i slobodan život". Također, boje se jer bi i sami mogli završiti na suđenju zbog uloge Putinovih suradnika, ako on ikada izgubi vlast.

Rat u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.