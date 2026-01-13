FREEMAIL
'ZLATNO STANDARDNO' /

Testirao vojne obroke iz cijelog svijeta, a onda je probao hrvatski: Ostao je bez riječi

Testirao vojne obroke iz cijelog svijeta, a onda je probao hrvatski: Ostao je bez riječi
Foto: Screenshot Youtube Jermsmre

Hrvatska je poznata kao zemlja tisuću otoka, a prema mišljenju poznatog Youtubera trebala bi biti prepoznatljiva i po kvaliteti svoje vojne hrane

13.1.2026.
11:35
danas.hr
Screenshot Youtube Jermsmre
JermsMRE, popularni youtuber koji se bavi testiranjem vojnih obroka iz različitih zemalja, u jednom od svojih videa isprobao je i paket cjelodnevnog obroka Hrvatske vojske. Na njegovim društvenim mrežama može se pronaći velik broj recenzija vojnih obroka koje vojnici diljem svijeta koriste tijekom boravka na terenu.

Nakon otvaranja hrvatskog paketa, JermsMRE nije skrivao oduševljenje. Istaknuo je kako je tijekom godina kušao obroke iz brojnih država, ali smatra da je upravo u ovom paketu pronašao novo "zlatno standardno" glavno jelo. Dodao je i da je Hrvatska poznata kao zemlja tisuću otoka, no prema njegovom mišljenju trebala bi biti prepoznatljiva i po kvaliteti svoje vojne hrane.

Što se sve nalazi u paketu cjelodnevnog obroka za hrvatske vojnike te kakve su bile njegove reakcije, može se pogledati u videu.

