Poznati biciklist podijelio dramatično iskustvo s Hezbollahom: 'Njihove oči su hladne i nepomične'

Dragan Šibalić, poznati biciklist iz Kraljeva, podijelio je na društvenim mrežama dramatičnu priču o tome kako ga je 11. prosinca 2025. u gradu Suru u Libanonu zarobio Hezbollah tijekom njegovog putovanja biciklom.

Šibalić je planirao rutu kroz razorena sela između područja pod kontrolom Hezbollaha i područja nadzirana izraelskim dronovima, no prijateljica Sneža, koja radi u UN-u, savjetovala ga je da ide sigurnijom cestom prema Beirutu. Tijekom vožnje primijetio je sumnjive automobile koji su ga pratili, a ubrzo su ga presreli i odveli u nepoznatu lokaciju.

"Beirut je bio udaljen 84 kilometra. Povremeno se zaustavljam kako bih fotografirao: ratne bilborde, zastave Hezbollaha, krajolike uz cestu...Nakon otprilike 20 kilometara, nešto me stišće u želucu. Osjećam da u zraku viri opasnost. I tada vidim crni džip u zaustavnoj traci, nekoliko stotina metara ispred. Vozi sporo, sporije od mene. Gledam ga u retrovizoru dok ga brzo pretječem. Osjećam kako mi se leđa znoje. Zatim me prestiže, pa usporava. Opet sam iza njega.

Iznenada se iza mene pojavljuje još jedno vozilo. Usporilo je. Srce mi ubrzano lupa. Jedno vozilo je ispred mene, drugo iza. Džip ponovno usporava i zaustavlja se. Prolazim pored njega, vozač kao da razgovara telefonom... Nakon nekoliko trenutaka grubo me prestiže i zaustavlja tridesetak metara dalje. Kada mu se približavam, dvojica muškaraca iskaču kao iz katapulta. Treći izlazi iz automobila koji je stao iza. Svi su u običnoj odjeći.

"Telefon! Kamera! Telefon!" viče jedan, hvatajući me za ruku. To je jedina riječ koju razumijem. Zatim slijedi bujica engleskih riječi, istrošenih i oštrih: "Odakle si? Gdje si bio? Putovnica!" Pokazujem im dokument. Pretražuju moju torbu i traže da otključam telefon. Listaju slike. Zaustavljaju se na fotografijama bilborda i zastava. Gledaju me. Njihove oči su hladne i nepomične", prisjeća se Dragan kojeg su nakon toga odveli.

U prostoriji u kojoj su ga zadržali, provjeravali kada je stigao u Libanon i gdje je spavao u Suru i Beirutu, s kim je putovao i tko ga financira, zašto snima fotografije, uključujući slike plakata i zastava Hezbollaha.

'Mi smo Hezbollah'

Šibalić je pokušavao objasniti da voli fotografirati ceste i pejzaže, no ostali su sumnjičavi i pregledavali su njegove uređaje, uključujući telefon, GoPro i Insta 360 kameru. Posebno su ih zanimale fotografije i prazna kutija Xiaomi telefona, koja je bila skrivena kao posljednja nada za komunikaciju sa Snežom u slučaju opasnosti.

U jednom trenutku, stariji član grupe rekao je: "Mi smo Hezbollah. Borimo se za slobodu naše zemlje. U svijetu nas zovu teroristima, ali branimo naš teritorij od napada Izraela."

Pitali su ga koga podržava. "Palestinu", rekao je. "Pa, ​​vidite. Amerika sada želi našu zemlju. Sela uz granicu su uništena. Izraelci nemaju milosti. Prodiru sve dublje i dublje u naš teritorij. Žele doći do Sura. Jeste li vidjeli ruševine oko grada? Branimo Libanon. Naša vlada je beskorisna. Radi za Ameriku...", odgovorili su.

'Pohvatali smo sve teroriste'

Uputili su mu upozorenje za Siriju, njegovu sljedeću destinaciju. "Mi smo pohvatali sve teroriste ISIS-a i protjerali ih iz Libanona. Oni također rade za Ameriku. U Siriji ih ima mnogo".

Jedan od njih pogledao ga je direktno i pitamo: "Hoćeš li o ovome pisati u svojoj knjizi?". Odgovorio je: "Hoću". "Što ćeš napisati?", pitali su ga. "Istinu. Onako kako se dogodilo", rekao je. "I kako ćeš nas opisati? Kao teroriste?", upitali su. "Ne. Sada znam tko ste. Čuo sam vašu stranu", odgovorio im je.

Nakon višesatnog ispitivanja i pregleda opreme, Hezbollah mu je vratio putovnicu i telefone, dopuštajući mu odlazak.

