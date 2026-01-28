Buktinja u popularnom skijalištu: Vatra zahvatila luksuzni hotel, evakuirano skoro 300 ljudi

Deseci ljudi evakuirani su nakon što je požar zahvatio hotel s pet zvjezdica u skijalištu Courchevel u francuskim Alpama u utorak navečer, rekli su dužnosnici.

Nitko nije ozlijeđen u požaru koji je izbio na tavanu hotela Hotel des Grandes Alpes oko 19 sati, objavila je prefektura regije Savoie na svojoj internetskoj stranici.

🇫🇷 COURCHEVEL INCENDIE DE L'HÔTEL DES GRANDES ALPES.

270 personnes ont dû être évacuées en tout, avec également celles présentes dans l'hôtel Lana. 115 pompiers sont mobilisés.

Le feu s'est déclaré au niveau de la toiture de cet établissement 5 étoiles. La centaine de personnes… pic.twitter.com/3ezEZfHXB0 — Pascal Laurent (@Pascal_Laurent_) January 28, 2026

Courchevel 1850: l'incendie dans l'hôtel Les Grandes Alpes se propage, désormais 270 personnes évacuées. Des pompiers isérois sont partis en renfort sur place.

➡️ https://t.co/keEcurbHia pic.twitter.com/aVREbSerew — ICI Isère (@ici_isere) January 28, 2026

🔴 INFO – #FaitsDivers: Un important incendie est encore actif ce matin dans un palace de #Courchevel. Déclaré hier soir, le sinistre s’est étendu à l’hôtel #Lana, situé à proximité des Grandes Alpes. Aucun blessé n’est à déplorer: 270 personnes ont été évacuées et 115… pic.twitter.com/tSq9DCR7Qh — FranceNews24 (@FranceNews24) January 28, 2026

Dužnosnici su rekli da je sinoć iz hotela evakuirano više od 90 ljudi, dok je obližnji hotel Le Lana, koji ima gotovo 200 gostiju, također evakuiran u srijedu ujutro zbog rizika jer požar još traje.

Vatrogasci na terenu

Osoblje i gosti sklonili su se u druge hotele, izjavila je lokalna vlast.

Na mjesto događaja raspoređen je 131 vatrogasac, rekli su.

Sigurnosne mjere u regiji su pod povećalom nakon što je u požaru u baru u švicarskom ljetovalištu Crans-Montana na Staru godinu poginulo 40 ljudi, a ozlijeđeno više od 100, od kojih su mnogi bili tinejdžeri.

