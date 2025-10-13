Povlači se igračka koja je zaludila svijet: Opasna je za djecu!

Europski sustav za razmjenu informacija o nesigurnim proizvodima na zajedničkom europskom tržištu (RAPEX) naredio je povlačenje iz prodaje i uništavanje lažnih lutkica popularnog brenda Labubu koje su ove godine zaludile svijet.

Posebno upozorenje izdano je za plišane lutkice u obliku čudovišta s metalnim prstenom u svjetlosmeđoj boji, koje su proizvedene u Kini i mogu izazvati gušenje ili alergijske reakcije.

"Na proizvodu je mali dio koji se može lako dvojiti (metalni prsten). Malo dijete ga može progutati i ugušiti se. Osim toga, plastika od koje se napravljena igračka ima prekomjernu koncentraciju bis(2-etilheksil) ftalata (DEHP) i dibutil ftalata (DBP). Ti spojevi mogu naštetiti zdravlju i oštetiti reproduktivni sustav.

Povlačenje s polica

"Proizvod ne ispunjava zahtjevima Direktive o sigurnosti igračaka", navode iz RAPEX-a.

Rapex je naložio povlačenje s polica i uništavanje "plišanaca" pod nazivom Labubu Have a Seat.

Labubu lutkice zbog svog neobičnog izgleda i ekskluzivnosti "blind box sustava" postale su globalni fenomen jer pri kupnji zapravo ne znate koja će se verzija nalaziti u kutiji. Riječ je o plišanom gremlinu sa širokim, nekima pomalo strašnim osmijehom, koje mnogi ljubitelji mode nose kao privjesak na dizajnerskim torbama. No, ova stvorenja nadahnuta vilenjacima popularna su i među djecom.

Labubu plišance distribuira kineska tvrtka Pop Mart, a tržište su preplavili lažnjaci koji se mogu prepoznati po različitom broju zubiju, boji na obrazima i drugim karakteristikama.

POGLEDAJTE VIDEO: Ima devet zuba i Rusi misle da ih treba zabraniti: MOOLIM?!