Indija je uspjela sletjeti na južni pol Mjeseca i tako postala prva država kojoj je to pošlo za rukom, javlja 24 sata, To je, inače, misija koju se smatra ključnom za istraživanje Mjeseca i status zemlje kao svemirske sile. Samo su četiri države to uspjele.

Svemirska letjelica Chandrayaan-3 Indijske organizacije za istraživanje svemira (ISRO) sletjela je na južni pol Mjeseca oko 18:04 po lokalnom vremenu (14:34 po srednjoeuropskom vremenu) u srijedu, manje od tjedan dana nakon što je ruska misija Luna-25 propala.

Indijska misija - Chandrayaan znači "mjesečevo vozilo" na hindskom i sanskrtu - drugi je takav indijski pokušaj. Godine 2019. ISRO-ova misija Chandrayaan-2 uspješno je rasporedila orbiter, ali se njegov lender srušio.

"Slijetanje na južni pol (Mjeseca) zapravo bi omogućilo Indiji da istraži ima li vodenog leda na Mjesecu. To je vrlo važno za kumulativne podatke i znanost o geologiji Mjeseca", rekla je Carla Filotico, partner i generalni direktor konzultantske tvrtke SpaceTec Partners.

Indijska javnost grozničavo iščekuje slijetanje, a u medijima se odbrojava vrijeme do slijetanja. Molitve su održane u hramovima, džamijama i crkvama u zemlji, a školarci su mahali indijskom trobojnicom dok su čekali projekcije slijetanja uživo.

Premijer Narendra Modi promatrat će slijetanje iz Južne Afrike, gdje sudjeluje na summitu BRICS-a koji je u tijeku, izvijestili su mediji.

Neravan teren otežava slijetanje na južni pol, a prvo slijetanje bilo bi povijesno. Vodeni led u regiji mogao bi opskrbljivati gorivom, kisikom i pitkom vodom za buduće misije.

Za Indiju bi uspješno slijetanje na Mjesec označilo njezin uspon kao svemirske sile budući da vlada premijera Narendre Modija nastoji potaknuti ulaganja u privatna svemirska lansiranja i srodne pothvate.