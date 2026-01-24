Povijesni susret u Abu Dhabiju: Putin ne pristaje na ustupke?

Ukrajina i Rusija u petak su, uz posredovanje Sjedinjenih Država, održale zajedničke mirovne pregovore, što je bio prvi trilateralni sastanak takve vrste od početka ruske potpune invazije prije gotovo četiri godine. Sastanak se nastavlja danas.

Razgovori su održani u Abu Dhabiju, nakon višesatnih noćnih pregovora u Kremlju između izaslanika američkog predsjednika Donalda Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Ranije istog dana Trump se sastao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Dvodnevni sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima smatra se obnovljenim pokušajem pokretanja mirovnog procesa nakon višemjesečne zastoja u diplomatskim naporima.

Zelenski: 'Konkretnih rezultata još nema'

Iz Bijele kuće poručuju da su razgovori bili konstruktivni te da će se nastaviti i sljedećeg dana.

Predsjednik Zelenski istaknuo je kako su pregovori važni zbog rijetkosti ovakvog trilateralnog formata, no naglasio je da je prerano govoriti o konkretnim rezultatima.

Unatoč tome, ključni prijepor i dalje ostaje budućnost istočnih dijelova Ukrajine, a Moskva zasad ne pokazuje spremnost na ustupke. Kremlj je poručio da bi povlačenje ukrajinske vojske s tog područja bilo preduvjet za postizanje bilo kakvog mirovnog sporazuma.

