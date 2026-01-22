Zelenski se danas sastaje s Trumpom dok dio američke delegacije putuje kod Vladimira Putina

Predsjednik Donald Trump rekao je da će se u četvrtak sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu u Švicarskoj, piše Politico.

Sastanak predsjednika sa Zelenskim trebao bi se održati nakon dogovorenog sastanka Odbora za mir u Gazi u Davosu i nakon bilateralnih sastanaka u srijedu s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i čelnicima Poljske, Belgije i Egipta.

Sastanak predsjednika događa se usred očiglednog zastoja u pregovorima. Rusija je nastavila bombardirati ukrajinsku energetsku infrastrukturu raketama i dronovima. Električna energija u Kijevu je nestalna, a s obzirom na to da se ova zima pretvara u iznimno ledenu - s temperaturama koje padaju ispod minus 20 stupnjeva Celzija - u Kijevu raste zabrinutost oko toga kako zemlja može opstati bez puno veće pomoći zapadnih saveznika, uključujući Sjedinjene Države, kada je u pitanju protuzračna obrana.

Zet ide kod Putina

Posebni izaslanik Steve Witkoff i Trumpov savjetnik i zet Jared Kushner otputovat će u Moskvu kasnije u četvrtak, gdje bi se trebali sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Zatim će otputovati u Ujedinjene Arapske Emirate na radne sastanke. Na pitanje je li Rusija ozbiljna u vezi sporazuma, Witkoff je rekao da je Putin pozvao dvojicu u Moskvu.

"Rusi su nas pozvali da dođemo i to je značajna izjava od njih", rekao je Witkoff u intervjuu za Bloomberg televiziju u Davosu u srijedu. U ponedjeljak je predsjednik rekao da je pozvao Putina da se pridruži njegovom Odboru za mir u Gazi, dok ruska vojska nastavlja napade na Kijev. Trump i Zelenski izašli su sa sastanka u Mar-a-Lagu na Floridi prošlog mjeseca izrazivši optimizam da su na rubu mirovnog sporazuma kojim bi se okončao rat s Rusijom.

Trump je tada rekao da bi se kritične točke spoticanja mogle riješiti tijekom još nekoliko tjedana. No, nedavno je Trump u intervjuu za Reuters sugerirao da je Zelenski prepreka miru. Planovi za sastanak njih dvojice u Davosu su se ljuljali. U početku su SAD i Ukrajina razmatrali Davos kao mjesto za potpisivanje ekonomskog sporazuma koji bi trebao donijeti prosperitet zemlji nakon završetka rata, prema dvjema osobama upoznatima s tim pitanjem. Jedan od njih, strani dužnosnik, rekao je da je Ukrajina još uvijek spremna potpisati i da to ovisi o američkoj strani.

