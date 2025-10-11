Jak potres pogodio Drakeov prolaz: Objavili i upozorenja za cunami pa ih onda povukli

Potres magnitude 7,6 pogodio je u petak Drakeov prolaz, vodeni pojas koji se nalazi između južnog vrha Južne Amerike i Antarktike, a nešto više od sat vremena kasnije vlasti su povukle upozorenja na cunami.

Potres je bio na dubini od 10 km, priopćio je Američki geološki zavod. Dogodio se neposredno prije 17:30 sati po lokalnom vremenu (20:30 po GMT-ju).

BREAKING: Magnitude 7.6 earthquake strikes the Drake Passage, the third M7+ this year and a place i've been forecasting to have an even bigger #earthquake (>M7.4) since the most recent 09/18/25 M7.8 EQ Kamchatka because of the antipode resonance that exists between these two… pic.twitter.com/waTar2rBNF — Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) October 10, 2025

Pacifički centar za upozorenje na cunami je objavio da postoji opasnost od cunami, ali je onda to upozorenje povukao kao i čileanska pomorska uprava SHOA, koja je također izdala preventivno upozorenje na tsunami za antarktički teritorij zemlje.

POGLEDAJTE VIDEO: Snimke bi vas mogle uznemiriti: Ovo je trenutak smrtonosnog potresa na Filipinima