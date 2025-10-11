Jak potres pogodio Drakeov prolaz: Objavili i upozorenja za cunami pa ih onda povukli
Potres je bio na dubini od 10 km, priopćio je Američki geološki zavod
Potres magnitude 7,6 pogodio je u petak Drakeov prolaz, vodeni pojas koji se nalazi između južnog vrha Južne Amerike i Antarktike, a nešto više od sat vremena kasnije vlasti su povukle upozorenja na cunami.
Potres je bio na dubini od 10 km, priopćio je Američki geološki zavod. Dogodio se neposredno prije 17:30 sati po lokalnom vremenu (20:30 po GMT-ju).
Pacifički centar za upozorenje na cunami je objavio da postoji opasnost od cunami, ali je onda to upozorenje povukao kao i čileanska pomorska uprava SHOA, koja je također izdala preventivno upozorenje na tsunami za antarktički teritorij zemlje.
