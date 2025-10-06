Potres magnitude 4,7 u Jadranskom moru, osjetili ga i u Kninu: 'Zapucketalo je u vratima'
'Osjetio sam trzaj', 'Lagano podrhtavanje', naveli su korisnici iz Italije
Potres magnitude 4,7 po Richteru zabilježen je u ponedjeljak u Jadranskom moru u Italiji.
Euromediteranski seizomološki centar (EMSC) navodi da je epicentar potresa bio 62 kilometra istočno od talijanskog grada Rimi, na dubini od 10 kilometara.
'Lagano ljuljanje'
"Osjetio sam trzaj", "Lagano podrhtavanje", naveli su korisnici iz Italije.
🔔#Earthquake (#terremoto) M4.7 occurred 30 km N of #Senigallia (#Italy) 3 min ago (local time 12:13:59). More info at:— EMSC (@LastQuake) October 6, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/jjGrIdiFWN
🖥https://t.co/wZ3UTppWev pic.twitter.com/Qu95SHuUkB
Podrhtavanje se osjetilo i u Kninu. "Lagano ljuljanje par puta, prije toga je zapucketalo u vratima", naveo je stanovnik Knina na na stranicama EMSC-a.
POGLEDAJTE VIDEO: Snimke bi vas mogle uznemiriti: Ovo je trenutak smrtonosnog potresa na Filipinima