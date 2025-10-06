Potres magnitude 4,7 u Jadranskom moru, osjetili ga i u Kninu: 'Zapucketalo je u vratima'

Potres magnitude 4,7 po Richteru zabilježen je u ponedjeljak u Jadranskom moru u Italiji.

Euromediteranski seizomološki centar (EMSC) navodi da je epicentar potresa bio 62 kilometra istočno od talijanskog grada Rimi, na dubini od 10 kilometara.

'Lagano ljuljanje'

"Osjetio sam trzaj", "Lagano podrhtavanje", naveli su korisnici iz Italije.

Podrhtavanje se osjetilo i u Kninu. "Lagano ljuljanje par puta, prije toga je zapucketalo u vratima", naveo je stanovnik Knina na na stranicama EMSC-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Snimke bi vas mogle uznemiriti: Ovo je trenutak smrtonosnog potresa na Filipinima