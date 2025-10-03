Vrlo plitak potres kod susjeda dobro se osjetio i u Zagrebu

TRESE SE SLOVENIJA /

Foto: Emsc

Epicentar je bio na dubini od samo četiri kilometra 52 kilometra sjeverozapadno od Zagreba, i osam kilometara sjeveroistočno od Rogaške Slatine

3.10.2025.
20:50
Tajana Gvardiol
Emsc
Potres jačine 3 stupnja po Richteru pogodio je susjednu Sloveniju u 20.30 sati.

Epicentar je bio na dubini od samo četiri kilometra, 52 kilometra sjeverozapadno od Zagreba, i osam  kilometara sjeveroistočno od Rogaške Slatine.

Naknadno je jačina potresa smanjena na 2,9 stupnjeva.

