NASTALA PANIKA /
Jak potres pogodio milijunski grad! Građani vrišteći istrčali na ulice
Potres je bio duž rasjeda koji se dugo smatrao rizičnim za grad od oko 16 milijuna stanovnika
2.10.2025.
15:07
Potres jačine 5,0 stupnjeva po Richteru zatresao je u četvrtak zgrade u najvećem turskom gradu Istanbulu, rekli su očevici za Reuters.
Agencija AFAD objavila je da je epicentar potresa bio u Mramornom moru na dubini od 13 kilometara, jugozapadno od Istanbula.
Potres je bio duž rasjeda koji se dugo smatrao rizičnim za grad od oko 16 milijuna stanovnika.
