NASTALA PANIKA /

Jak potres pogodio milijunski grad! Građani vrišteći istrčali na ulice

Jak potres pogodio milijunski grad! Građani vrišteći istrčali na ulice
×
Foto: Emsc/x/screenshot

Potres je bio duž rasjeda koji se dugo smatrao rizičnim za grad od oko 16 milijuna stanovnika

2.10.2025.
15:07
Tajana Gvardiol
Emsc/x/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Potres jačine 5,0 stupnjeva po Richteru zatresao je u četvrtak zgrade u najvećem turskom gradu Istanbulu, rekli su očevici za Reuters.

Agencija AFAD objavila je da je epicentar potresa bio u Mramornom moru na dubini od 13 kilometara, jugozapadno od Istanbula. 

Potres je bio duž rasjeda koji se dugo smatrao rizičnim za grad od oko 16 milijuna stanovnika.

POGLEDAJTE VIDEO: Petrinju su pogodila dva zla, rat i potres

PotresTurskaEpicentarIstanbul
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NASTALA PANIKA /
Jak potres pogodio milijunski grad! Građani vrišteći istrčali na ulice