Jak potres pogodio milijunski grad! Građani vrišteći istrčali na ulice

Potres jačine 5,0 stupnjeva po Richteru zatresao je u četvrtak zgrade u najvećem turskom gradu Istanbulu, rekli su očevici za Reuters.

Citizens in Istanbul take to the streets after magnitude 5 earthquake strikes Sea of Marmara at 2:55 p.m. pic.twitter.com/RxWt1O1qwb — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) October 2, 2025

Agencija AFAD objavila je da je epicentar potresa bio u Mramornom moru na dubini od 13 kilometara, jugozapadno od Istanbula.

⭕️ A 5.1 magnitude earthquake occurred in Istanbul, centered in the Sea of Marmara.



🛑 #Deprem #Istanbul pic.twitter.com/2HkzOxgcnc — Kusay News (@SaedKusay) October 2, 2025

Potres je bio duž rasjeda koji se dugo smatrao rizičnim za grad od oko 16 milijuna stanovnika.

