'KAO UDAR' /

Potres dobro zaljuljao susjede: 'Baš se osjetilo kako trese...'

Potres dobro zaljuljao susjede: 'Baš se osjetilo kako trese...'
Foto: Emsc

'Bugojno, ljuljalo luster, i malo zgradu, živim u centru grada', piše u komentarima na EMSC-u.

7.11.2025.
10:03
Tajana Gvardiol
Emsc
Potres jačine 3,1 stupanj po Richteru pogodio je u petak u 9.26 sati Bosnu i Hercegovinu. Epicentar je bio na dubini od 10 kilometara, 46 km jugozapadno od Zenice i 11 kilometara sjeverozapadno od Bugojna. 

"Bugojno, ljuljalo luster, i malo zgradu, živim u centru grada", piše u komentarima na EMSC-u.

"Bugojno, prvo kao udar, onda lagano podrhtavanje", 

"Dobro zadrmalo, prozori se tresli..."

"Probudilo me",

"Par sekundi zatreslo, kao udar",

"Trajao nekih 5 sekundi u Zenici. Dobro je zatreslo na 3. katu, ali bez ikakvih oštećenja", "Baš se osjetilo dobro kako trese", stoji u brojnim komentarima susjeda. 

POGLEDAJTE VIDEO: Ljudi bježe, medvjedi osvajaju gradove, u pomoć pozvana vojska: Šokantni val napada potresa Japan

PotresBugojnoBih
