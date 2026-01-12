Ukrajinske snage koje se bore da drže liniju zapadno od Huljajpolja u jugoistočnoj Ukrajini, Zaporiškoj oblasti, okrenule su se jedna protiv druge, piše Euromadian press. U Zaporiškoj oblasti, jurišne trupe su prisilno prebacile teritorijalne vojnike pod svoje zapovjedništvo - a vojni pravobranitelj potvrđuje da problem postoji.

Incident potvrđuje produbljivanje raskola u ukrajinskom zapovijednom lancu. Teritorijalne brigade odgovaraju regionalnim zapovjedništvima. Jurišne trupe izravno izvještavaju vrhovnom zapovjedniku, generalu Oleksandru Sirskom. Kada ponestane resursa, jurišne snage imaju njegovu pažnju - a teritorijalci se krive za poraze iako nisu imale sredstva.

Prošli tjedan pojavila su se izvješća da su ukrajinske jurišne snage u sektoru Huljajpolja okupile trupe iz obližnje teritorijalne brigade i prisilile ih da se premjeste prema Huljajpolju unatoč protivljenju dočasnika i časnika teritorijalaca. Sada je pravobraniteljica ukrajinske vojske priznala da postoje "problemi" između jurišnih i teritorijalnih snaga u Zaporižju.

"Ovim se problemom bavimo od jučer", rekla je Olha Reshetilova za Militaryland u petak ili neposredno prije. "Problem je nastao zbog nepravilnog prenošenja zapovijedi vojnicima i loše komunikacije između jedinica."

Jedni krive druge

Teritorijalci obično imaju zadatak da mjesecima ili godinama drže garnizone i brane naselja. Jurišne trupe su, s doktrinarnog gledišta, potpuna suprotnost. Obučeni su i opremljeni za brze, nasilne protunapade - i ne očekuje se da će dugoročno braniti statične položaje.

Teritorijalci i jurišne trupe trebaju jedni druge. Teritorijalci se bore da povrate teritorij. Jurišne trupe se bore da ga obrane. Kada je Huljajpolje palo prošli mjesec, sam Sirskij je okrivio 102. i 106. brigadu Teritorijalne obrane, čiji su nedovoljno opskrbljeni preživjeli branili Huljajpolje od agresivne ruske brigade s potencijalno pet puta više vojnika.

"Ove su trupe dugo držale svoje položaje i pretrpjele izuzetno velike gubitke posljednjih mjeseci, no nisu bile rotirane u pozadinu radi odmora i obnove“, izvijestio je proukrajinski Obavještajni tim za sukobe.

"Držanje položaja u takvim uvjetima na kraju je postalo gotovo nemoguće, posebno kada su ruske snage pojačale pritisak.“

Unutarnje napetosti eskalirale su dok su se 102. i 106. teritorijalna brigada, zajedno sa susjednim jurišnim jedinicama, uključujući 48. jurišni bataljun i 225. jurišni pukovniju, povlačile na zapad. Krajem prosinca, ukrajinski 17. armijski korpus naredio je 108. brigadi Teritorijalne obrane, koja je držala položaje oko Male Tokmačke, 20 km zapadno od Huljajpolja, da formira novu borbenu skupinu pod zapovjedništvom 225. jurišnog puka.

Incident od 5. siječnja

Zapovijed je "naišla na snažan otpor časnika i dočasnika 108. brigade Teritorijalne obrane", primijetio je promatrač Thorkill, "a formiranje borbene skupine neprestano je odgađano za sljedeće dane".

Brojčano nadjačane jurišne trupe nisu mogle ili nisu htjele čekati da 108. brigada Teritorijalne obrane pripremi svoje trupe za premještaj u jurišne snage. "Nestrpljivo zapovjedništvo 225. jurišne pukovnije odlučilo je silom provesti njezino izvršenje", izvijestio je Thorkill.

Prema Thorkillu, 5. siječnja, maskirane jurišne trupe prijetile su vojnicima 108. brigade Teritorijalne obrane i "izvukle" ih kamionima s njihovih položaja. Zapovjednik 225. jurišne pukovnije Oleh Shiriaev tvrdio je da "nitko nije oteo" teritorijalce. "Nitko im nije prijetio."

Nekoliko dana kasnije, neki od prebačenih teritorijalaca vratili su se u svoju matičnu brigadu. Ali oko 20 ih je ostalo pod zapovjedništvom 225. jurišne pukovnije. Ovih 20 vojnika prolazi novu obuku, rekao je vojni glasnogovornik za Militaryland. Čudno, glasnogovornik je inzistirao da preobučeni teritorijalci neće postati jurišne trupe. "Nema planova da se uključe u jurišne operacije." Ako je to istina, zašto je 225. jurišna pukovnija uložila toliko truda da preuzme zapovjedništvo nad teritorijalcima?

POGLEDAJTE VIDEO: Rusija i Ukrajina se optužuju zbog navodnog napada na rezidenciju Vladimira Putina