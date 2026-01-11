FREEMAIL
RAZNJELI SVOJE METE /

Noćni udar na Ruse, pogodili Putina tamo gdje ga najviše boli: 'Izravan pogodak!'

Noćni udar na Ruse, pogodili Putina tamo gdje ga najviše boli: 'Izravan pogodak!'
Foto: Telegram, Profimedia (ilustracija)

Ukrajinske snage napale su tri ruske naftne platforme u Kaspijskom moru koje pripadaju Lukoilu

11.1.2026.
17:28
danas.hr
Telegram, Profimedia (ilustracija)
Ukrajinske snage napale su tri ruske naftne platforme u Kaspijskom moru koje pripadaju Lukoilu, objavio je u nedjelju Glavni stožer Ukrajine, prenosi Kyiv Independent.

Napadnute su platforme V. Filanovsky, Yuri Korchagin i Valery Graifer, koje se koriste za eksploataciju nafte i plina. Prema ukrajinskim navodima, tijekom operacije zabilježeni su izravni pogoci.

"Zabilježeni su izravni pogoci. Opseg štete se trenutačno procjenjuje", stoji u priopćenju Glavnog stožera Ukrajine.

Napade su u noći na 11. siječnja izvele Ukrajinske snage za specijalne operacije (SSO). Prema njihovim tvrdnjama, pogođene platforme opskrbljuju rusku vojsku gorivom. 

Pogođeni vojni ciljevi

Osim udara u Kaspijskom moru, Ukrajina je objavila da je pogodila ruski protuzračni raketni sustav Buk-M3 u okupiranim dijelovima Luhanske oblasti, kao i druge vojne ciljeve.

Također je napadnuto skladište i tehnička logistička jedinica 49. kombinirane armije Rusije u blizini mjesta Novotroitske, u ruski okupiranom dijelu Hersonske oblasti. Riječ je o glavnoj ruskoj vojnoj formaciji u toj regiji.

Portal The Kyiv Independent navodi da zasad nije mogao neovisno potvrditi tvrdnje ukrajinske vojske.

Izvoz nafte i plina čini velik dio ruskog državnog proračuna te ima ključnu ulogu u financiranju rata protiv Ukrajine. Tijekom 2025. godine Ukrajina je pojačala napade na rusku energetsku infrastrukturu, kako unutar Rusije tako i na okupiranim teritorijima, ponajviše koristeći dronove domaće proizvodnje.

Podsjetimo, 19. prosinca Ukrajinske snage za specijalne operacije izvele su napade dronovima na ruski patrolni brod i naftnu platformu u Kaspijskom moru, uključujući i platformu na naftno-plinskom polju Filanovsky.

