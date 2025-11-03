Ovo je pomahnitali napadač koji je izbo 11 ljudi: Snimljen dan prije masakra s velikim kuhinjskim nožem

Nadzorne kamere iz brijačnice snimile su pomahnitalog muškarca s velikim kuhinjskim nožem nekoliko trenutaka nakon što je izboden 14-godišnjak, a 24 sata prije subotnjeg masakra u vlaku koji je u 18.25 sati po lokalnom vremenu krenuo iz Doncastera prema Londonu.

Policija sada istražuje je li napadač iz vlaka Anthony Williams (32) iz Peterborougha povezan s napadom na tinejdžera. Policija Cambridgeshirea izjavila je da je tinejdžer ozlijeđen u petak u 19.10 sati u centru grada, prije nego što je muškarac s nožem snimljen u brijačnici u Flettonu 15 minuta kasnije, piše Metro.co.uk.

Druga dojava o napadaču nožem podnesena je u 9.25 sati sljedećeg jutra dok je još uvijek bio na mjestu događaja, ali kada je policija stigla 18 minuta kasnije, nisu ga mogli pronaći. Policija je primila još jednu dojavu, ali s dva sata zakašnjenja.

Izbo 11 ljudi u 15 minuta

Williams je uhićen nakon što je u subotu u vlaku nožem u 15 minuta izbo 11 ljudi. Optužen je za 10 točaka pokušaja ubojstva, jednu točku nanošenja tjelesnih ozljeda i jednu točku posjedovanja oštrice koja se odnosi na incident u vlaku.

Optužen je i za pokušaj ubojstva i posjedovanje oštrice zbog incidenta na DLR stanici Pontoon Dock u Londonu u ranim jutarnjim satima subote, gdje je žrtva zadobila ozljede lica nakon što je napadnuta nožem.

Prema sudskim dokumentima, navodno je u oba napada koristio "veliki kuhinjski nož".

Williams se pojavio na optuženičkoj klupi u lisicama s četiri zaštitara uz sebe i tiho je govorio kako bi potvrdio svoje ime, dob i adresu. Nije ga se pitalo da se izjasni o krivnji, a kada su ga pitali za adresu, promrmljao je da nema stalno prebivlište.

Nije od prije poznat sigurnosnim službama ili protuterorističkoj policiji, te da nije upućen u Vladin program za borbu protiv ekstremizma Prevent.

Williams je također optužen za još jedan napad u istočnom Londonu u subotu. Naime, napao je policajca u pritvoru nakon uhićenja i slomio mu nos, potvrdila je tužiteljica Olaide Esan.

