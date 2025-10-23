Polugola žena pobjegla nakon pet godina zatočeništva: Jela kašu s deterdžentom, prali je izbjeljivačem...

Žena (45) koja tvrdi da ju je francuski par zaključao u garažu i prisilio da se pere izbjeljivačem uspjela je pobjeći nakon pet godina zatočeništva. Spavala je u naslonjaču i jela kašu s deterdžentom.

Ženu su u općini Saint-Molf, sjeverno od Guerandea, držali 82-godišnji muškarac i 60-godišnja žena koji su od tada optuženi za "otmicu s mučenjem ili barbarskim djelima", piše Daily Mail.

Žrtva, koja tvrdi da je bila prisiljena živjeti u vrtu, u maloj zaključanoj garaži uz kuću, uspjela je pobježi 14. listopada oko 21.30 sati. Pobjegla je u susjedovu kuću.

"Skoro gola, došla je i pokucala na prozor te objasnila da je držana u zatočeništvu oko pet godina", objasnio je u srijedu javni tužitelj Nantesa Antoine Leroy.

Cimerica je 'preselila u garažu'

Žena je navodno živjela u kući s drugom ženom. Prema FranceBleu, cimerica je bila medicinska sestra u bolnici Guerande gdje je upoznala starijeg muškarca i dovela ga kući. Njih dvoje su brzo nakon toga zaključali ženu, ukrali joj novac, naknade socijalnog osiguranja koje je dobivala i ispraznili njezine bankovne račune.

Zatim su je "preselili" u garažu uz kuću. Navodna žrtva spavala je u izuzetno teškim uvjetima u naslonjaču i bila prisiljena obavljati nuždu u kahlicu ili plastične vrećice. Čak je morala jesti kašu pomiješanu sa sapunom za suđe i prati se izbjeljivačem.

Kada bi joj dozvolili da izađe iz garaže, morala je cijeli dan stajati na kiši ili hladnoći. Nakon njezina razvoda 2022. nije bilo traga o njoj.

"Njezini bankovni računi pokazali su nagli prekid u njezinom načinu života, bez ikakvog kretanja od tog datuma, a posljednje bankovne transakcije odgovaraju prijenosima na račun optuženika“, objasnio je Leroy.

Pobjegla iz noćne more

No, 14. listopada konačno se uspjela osloboditi svoje žive noćne more. Iskoristila je trenutak dok je otmičar gledao televiziju kako bi pobjegla. Po dolasku u susjedovu kuću pozvana je policija. Tamo su otkrili krhku ženu koja je izgubila gotovo 50 kilograma i patila je od hipotermije.

"Oprali su je izbjeljivačem, u hrani joj je bio sapun za suđe, bila je drogirana lijekovima“, rekao je Leroy. Tijekom pretraga kuće u kojoj se dogodio nemilosrdni događaj, istražitelji su otkrili dokaze koji su potkrijepili iskaz žrtve, uključujući "garažna vrata... blokirana izvana betonskim blokovima".

Istraga slučaja još uvijek je u tijeku, ali kada su ispitani u policijskom pritvoru, par je potvrdio "materijalne uvjete u kojima je žrtva živjela u svom domu, istovremeno minimizirajući svoj dio odgovornosti", objasnio je Leroy.

Ured javnog tužitelja u Nantesu uputio je istražnom sucu "kaznena djela otmice s mučenjem ili djela barbarstva počinjena od travnja 2022. do 14. listopada 2025.", kao i "kaznena djela prijevarne zlouporabe stanja psihičke ili fizičke podređenosti osobe od 2019. do 14. listopada 2025. i kazneno djelo prijevarne zlouporabe slabosti ranjive osobe od 2018. do 16. listopada 2025.".

Paru prijeti doživotni zatvor. Muškarac je stavljen pod sudski nadzor, dok je žena s kojom je živio zadržana u pritvoru.

