Tanju su kao dijete oteli na plaži u Makarskoj: 'Spasio me plišani medvjedić'

Prvi put je s majkom u kolovozu 1975. otišla na ljetovanje, odabir je pao na prekrasnu Makarsku. Slovenka Tanja Jelačić (52) tada nije imala ni tri godine, no ožiljci od tog puta ne blijede ni danas. Dok se igrala u pijesku na plaži jednog kolovoškog dana, oteo ju je bračni par iz Austrije.

Namamili su je u automobil i nestali, a u satima koji su uslijedili njezina je 21-godišnja majka Ljiljana proživljavala najgoru noćnu moru svakog roditelja. "Kad me nije mogla pronaći na plaži, nastala je prava panika. Svi koji su u tom trenutku bili u blizini tražili su me, na plaži, u hotelu, pretraživali su svaki kutak, gledali prema vodi", ispričala je Slovenka za 24 Ur.

Strah koji je osjećala njezina majka teško se može opisati riječima. Tanja nije znala plivati, pa su se crni scenariji samo vrtjeli u njezinoj glavi.

"Nisam se bojala ljudi i vjerojatno se nisam bojala para koji me je poveo. Rekli su da u njihovom autu ima puno igračaka, pretpostavljam da su me tako namamili da idem s njima“, prisjetila se Pirančanka, koja je u automobilu sa svojim otmičarima provela nekoliko sati.

I dalje čuva fotografiju snimljenu kobnog dana iz pješčanika uz drveni brod, isti onaj u kojem se igrala s kćeri mamine prijateljice kada je nestala.

Spašena na granici

Noćna mora je nasreću završila na slovensko-austrijskoj granici. "Neizmjerno sam zahvalna slovenskoj policiji i carinicima koji su me spasili. Vjerojatno im je bilo neobično kad je stariji par stigao na granicu s tako malim djetetom", ispričala je danas odrasla žena, medicinska sestra koja se preselila u Piran.

Pomoglo je to što je sa sobom imala plišanog medvjedića od kojeg se nije odvajala. Kada je makarska policija posumnjala na otmicu, hitno su alarmirali sve granične prijelaze u bivšoj Jugoslaviji i uz opis djevojčice naglasili da uz sebe vjerojatno ima svoju omiljenu igračku. "Mislim da me to spasilo", kaže.

"Kad sam na televiziji gledala slučajeve otmice djece u inozemstvu, uvijek sam mislila. Tko zna što mi se moglo dogoditi, tko zna gdje bih završila", priznaje.

Par, koji je tada već bio star, navodno je na granici objasnio da djevojčicu žele samo povesti na putovanje i da će je nakon njega vratiti. Navodno su policiji ponudili neku odštetu. "Mama nije htjela ništa uzeti. Natjerali su ju da potpiše izjavu da ih neće tužiti. Nije htjela imati nikakve veze s tim ljudima, koji su navodno bili iz Klagenfurta i tamo imali čokoladnicu“, govori Tanja.

