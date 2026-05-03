Policija uhitila ubojicu djevojčice (5), zločin izazvao nasilne sukobe u Australiji

Policija u Australiji izvijestila je u nedjelju da je optužila muškarca za ubojstvo petogodišnje domorodačke djevojčice, nakon što je njezina smrt prije nekoliko dana izazvala nasilne sukobe u unutrašnjosti Australije.

Jefferson Lewis (47) također je optužen za još dva kaznena djela povezana sa smrću Kumanjayi Little Baby, što je ime kojim pod kojim je žrtva poznata u skladu s domorodačkim običajima, no iz pravnih razloga ne smiju se javno objaviti, navodi policija.

"Ovo je užasan događaj i užasan splet okolnosti, a naše misli ostaju snažno uz obitelj", rekao je policijski načelnik Sjevernog teritorija Martin Dole u televizijskom obraćanju.

Uzeli stvar u svoje ruke

Lewis, koji je otišao u jedno od naselja u Alice Springsu nakon čega su mještani odlučili uzeti pravdu u svoje ruke, optužen je u subotu navečer i u utorak će se pojaviti na sudu u glavnom gradu teritorija Darwinu, rekla je policija.

Ubojstvo djevojčice i naknadno uhićenje osumnjičenog, nakon što su ga lokalni stanovnici pronašli i pretukli do nesvijesti, izazvali su prosvjede oko 400 pripadnika starosjedilačke zajednice u blizini Alice Springsa u četvrtak navečer.

Lewis je ranije bio osuđivan za fizičke napade te je nedavno pušten iz zatvora.

Neki prosvjednici bacali su predmete i započinjali požare, ozlijedivši brojne policijske službenike i medicinske djelatnike te oštetivši policijska i vatrogasna vozila te vozila hitne pomoći.

Televizijske snimke prikazuju pripadnike mnoštva kako pozivaju na osvetu, što se odnosi na tradicionalnu, uglavnom tjelesnu kaznu u aboridžinskim društvima.

Policija je upotrijebila suzavac kako bi rastjerala prosvjednike, a premijer Anthony Albanese, lokalni dužnosnici i glasnogovornik obitelji žrtve pozvali su na smirenost.

Suoćavanje s brojnim poteškoćama

Australija se desetljećima ne uspijeva pomiriti sa svojim starosjedilačkim stanovništvom koje je tamo već otprilike 50.000 godina, ali su ga britanski kolonijalni vladari marginalizirali.

Aboridžini čine 3,8 posto stanovništva i suočavaju se s brojnim teškoćama, uključujući diskriminaciju, loše zdravstvene i obrazovne ishode te visoke stope zatvorskih kazni.

Tisuće ljudi, uključujući žrtvu i njezinu obitelj, žive u kamp-naseljima gdje su smještaj i usluge često neadekvatni. Petina stanovnika Alice Springsa su domorodačkog podrijetla.

Tijelo žrtve pronađeno je u četvrtak, tijekom potrage u kojoj je stotine ljudi pretraživalo gustu šikaru oko grada, popularnog turističkog odredišta koje je ranije imalo problema s nasiljem potaknutim alkoholom.

