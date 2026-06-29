Policija traga za lokalnim 'Batmanom': Kradljivce veže za stupove i crta im mačje brkove

Ogroman porast krađe motocikala u meksičkom Lagos de Morenu u Jaslicu ozbiljno je razljutio jednog, zasada nepoznatog, mještanina koji je odlučio uzeti stvar u svoje ruke na način da progoni osumnjičene kradljivce i veže ih za stupove ulične rasvjete.

Tako je u protekla dva tjedna pronađeno najmanje pet muškaraca vezanih za ulične stupove s ljepljivom trakom na ustima. Na licu im je bila ispisana riječ "lopov", piše The Sun.

Policija je sada u potrazi za misterioznim herojem koji je zbog svojih akcija već prozvan "meksičkim Batmanom".

🚨 En Jalisco, tras la falta de ayuda por parte de las autoridades, un héroe anónimo empezó a cazar ladrones robamotos. Hasta el momento, ya lleva cinco en diez días y lo apodan el 'Batman de Lagos de Moreno'. pic.twitter.com/C1AJYqGIcO — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 24, 2026

Crtao im mačje brkove

Osvetnik je iznad vezanih muškaraca ostavio velike ružičaste znakove s detaljima o tome što su navodno učinili te im je crtao brkove i mačje brkove kao svoju navodnu posjetnicu. Navodno ukradeni motocikli također su ostavljeni u blizini kako bi ilustrirali njihove navodne zločine.

Foto: X/LuisCardenasMX

Policija je naglasila da se muškarci pronađeni vezani tretiraju kao žrtve. Na nekima od njih vidljivi su i znakovi premlaćivanja, dok je jedan ostao krvav i u modricama. Zavezanim muškarcima pružena je pomoć zbog ozljeda.

Foto: X/LuisCardenasMX

Potraga za osumnjičenicima

Prva osoba vezana za stup otkrivena je 13. lipnja. Bio je to mladić iznad kojeg je stajao i kartonski natpis koji ga optužuje da je lopov.

U sljedećim danima pronađeno je još muškaraca zalijepljenih trakom, očito od strane istog počinitelja, koji je sve navodne lopove ostavio u sličnim stanjima.

Tajnik državne sigurnosti Juan Pablo Hernández rekao je da je prijavljeno ukupno pet slučajeva, a policija je na tragu Meksikancu. Iako još nijedan osumnjičenik nije uhićen, policija je identificirala dva vozila za koja smatra da su povezani s napadima, potvrdio je Hernández.

Foto: X/LuisCardenasMX

Postoji li poveznica?

Zanimljivo je da se sve ovo počelo događati nakon što su ženske osvetnice patrolirale obližnjom državom Michocoán noseći jurišne puške kako bi se zaštitile od krvožednog kartela Jalisco New Generation. Grupa ratnica izradila je domaći tenk i barikade na cestama kako bi pomogla u obrani od naoružanih muškaraca iz Jalisca, koji su odgovorni za porast broja ubojstava u regiji.

Nemilosrdni CJNG posljednjih je godina najnasilnija kriminalna banda u Meksiku, a svoj doseg agresivno šire diljem zemlje svojim drskim napadima na suparnike i vladine snage. Njihov uspon do dominacije obilježen je brutalnim nasiljem, a poznati su po tome što žrtvama čupaju srca i vješaju tijela s mostova autocesta kao jezivo upozorenje suparnicima.