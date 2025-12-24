Policija blokirala naselje, stigli do zuba naoružani specijalci: 'Ostanite u kućama'

Stanovnicima predgrađa Canberre rečeno je da ostanu u zatvorenom prostoru i slijede upute policije radi vlastite sigurnosti zbog navodne dojave o naoružanoj osobi s pištoljem.

Dio predgrađa je bio zatvoren u srijedu poslijepodne po lokalnom vremenu, a policija i vatrogasna vozila opkolila su područje.

Policajci naoružani do zuba viđenu su na tom području, prenose lokalni mediji. Jedan je svjedok kazao da je čuo policiju da nekome govori da "baci pištolj" na aveniji Hazel Hawkes.

"U Whitlamu je u tijeku policijska operacija ACT nakon incidenta ranije poslijepodne", potvrdila je glasnogovornica policije. "Stanovnicima se savjetuje da ostanu u kućama i slijede upute jer su postavljene barikade na cestama", dodala je.

Jedan je policajac novinaru The Canberra Timesa preporučio da se sakrije jer "ovdje nije sigurno".

Australska policija naknadno je potvrdila da je uhitila "osobu od interesa".

Ranije tijekom dana, stanovnici su rekli da su vidjeli policajce u akciji u jednoj od stambenih jedinica na tom području.

POGLEDAJTE VIDEO: Dan žalosti za ubijenu trudnicu: Monstrum stigao u varaždinski zatvor, uložene žalbe na pritvor