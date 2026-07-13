Pojavila se snimka drame na Jadranu: Auto krenuo tonuti, vojnici bez razmišljanja skočili u pomoć

Pripadnici talijanske vojske našli su se u pravom trenutku na pravom mjestu u nedjelju kada su spasili muškarca koji je zajedno s automobilom završio u moru u središtu Trsta.

Prava drama odigrala se na poznatom trgu Piatta Unità d'Italia, gdje su se studenti Vojne akademije upravo iskrcali iz autobusa i krenuli u službeni obilazak grada.

Baš u tom trenutku automobil s muškarcem iznenada je završio u moru, prenosi Rai.

Questa mattina a Trieste, durante una visita in città, alcuni militari in servizio presso l'#AccademiaMilitare di Modena sono intervenuti senza esitazione dopo aver assistito a un drammatico incidente: un'auto è precipitata in mare in Piazza Unità d'Italia con il conducente a… pic.twitter.com/3hjm6Arm9n — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) July 12, 2026

Onore ai militari dell’Accademia di Modena che oggi hanno tratto in salvo con un perfetto lavoro di squadra l’automobilista finito in mare a Trieste, davanti Piazza Unità. Un gesto di estremo coraggio, che conferma ancora una volta il valore e la preparazione dei nostri soldati.… pic.twitter.com/Z42m1CeQGJ — Emanuele Loperfido 🇮🇹 (@LopezPn) July 12, 2026

Skočili u pomoć

Nekoliko pripadnika vojske brzo je reagiralo i bez razmišljanja skočilo u more kako bi spriječili tragediju. Uspjeli su izvući 41-godišnjaka kojem je zatim pomogao tim hitne pomoći.

S lakšim ozljedama prevezen je u bolnicu, kao i jedan vojnik koji je sudjelovao u spašavanju.

Brod je završio na dubini od sedam metara i to otprilike 20 metara od obale. Locirao ga je bočni sonar motornog broda, a u međuvremenu ga je dizalica izvukla na kopno.

Ronioci su potvrdili da je 41-godišnjak bio sam u automobilu.

Karabinjeri iz Trsta istražuju nesreću kako bi otkrili kako je automobil završio u moru.