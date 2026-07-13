Pojavila se snimka drame na Jadranu: Auto krenuo tonuti, vojnici bez razmišljanja skočili u pomoć
Muškarac (41) prevezen je u bolnicu, kao i jedan od pripadnika koji je sudjelovao u spašavanju
Pripadnici talijanske vojske našli su se u pravom trenutku na pravom mjestu u nedjelju kada su spasili muškarca koji je zajedno s automobilom završio u moru u središtu Trsta.
Prava drama odigrala se na poznatom trgu Piatta Unità d'Italia, gdje su se studenti Vojne akademije upravo iskrcali iz autobusa i krenuli u službeni obilazak grada.
Baš u tom trenutku automobil s muškarcem iznenada je završio u moru, prenosi Rai.
Skočili u pomoć
Nekoliko pripadnika vojske brzo je reagiralo i bez razmišljanja skočilo u more kako bi spriječili tragediju. Uspjeli su izvući 41-godišnjaka kojem je zatim pomogao tim hitne pomoći.
S lakšim ozljedama prevezen je u bolnicu, kao i jedan vojnik koji je sudjelovao u spašavanju.
Brod je završio na dubini od sedam metara i to otprilike 20 metara od obale. Locirao ga je bočni sonar motornog broda, a u međuvremenu ga je dizalica izvukla na kopno.
Ronioci su potvrdili da je 41-godišnjak bio sam u automobilu.
Karabinjeri iz Trsta istražuju nesreću kako bi otkrili kako je automobil završio u moru.