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Pojavila se snimka drame na Jadranu: Auto krenuo tonuti, vojnici bez razmišljanja skočili u pomoć

Pojavila se snimka drame na Jadranu: Auto krenuo tonuti, vojnici bez razmišljanja skočili u pomoć
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Foto: Ministero Difesa, Emanuele Loperfido/X, screenshot

Muškarac (41) prevezen je u bolnicu, kao i jedan od pripadnika koji je sudjelovao u spašavanju

13.7.2026.
13:00
Dunja Stanković
Ministero Difesa, Emanuele Loperfido/X, screenshot
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Pripadnici talijanske vojske našli su se u pravom trenutku na pravom mjestu u nedjelju kada su spasili muškarca koji je zajedno s automobilom završio u moru u središtu Trsta. 

Prava drama odigrala se na poznatom trgu Piatta Unità d'Italia, gdje su se studenti Vojne akademije upravo iskrcali iz autobusa i krenuli u službeni obilazak grada. 

Baš u tom trenutku automobil s muškarcem iznenada je završio u moru, prenosi Rai. 

Skočili u pomoć

Nekoliko pripadnika vojske brzo je reagiralo i bez razmišljanja skočilo u more kako bi spriječili tragediju. Uspjeli su izvući 41-godišnjaka kojem je zatim pomogao tim hitne pomoći.

S lakšim ozljedama prevezen je u bolnicu, kao i jedan vojnik koji je sudjelovao u spašavanju. 

Brod je završio na dubini od sedam metara i to otprilike 20 metara od obale. Locirao ga je bočni sonar motornog broda, a u međuvremenu ga je dizalica izvukla na kopno. 

Ronioci su potvrdili da je 41-godišnjak bio sam u automobilu. 

Karabinjeri iz Trsta istražuju nesreću kako bi otkrili kako je automobil završio u moru. 

TrstMoreAutomobilVojska
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